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Общество
22.03.2018
Виктория Лебедева, GO.TUT.BY
«Тренер в Варшаве зарабатывает около 1,7 тысяч рублей»

Минчанка рассказывает о переезде в Польшу.

Анастасия Осипчик работает тренером уже семь лет: начинала в Беларуси, а продолжает в Польше.

«Польские тренеры получают больше»

Анастасия Осипчик с сыном. Фото: из личного архива героини

По образованию Настя — семейный психолог, но им так и не работала. Планы на жизнь поменялись на первом курсе университета, когда девушка заглянула в фитнес-клуб. Там и осталась.

— Сначала советовалась с занимавшимися рядом «большими» мужчинами. Казалось, чем они больше, тем больше знают. Но это было не совсем верно. Чтобы разобраться, покупала литературу про тренировки и питание, выписывала упражнения, учила анатомию. Решила пойти на тренерские курсы в БГУФК. Устроиться на работу в 20 лет было сложно. Первым моим клубом стала подвальная качалка в здании бывшего ЖЭСа в Малиновке, где ты бегаешь на дорожке и носом упираешься в зеркало. Но там я научилась работать с людьми.

В августе 2017 года Настя переехала в Польшу, и сейчас тренирует в фитнес-клубе в центре Варшавы.

— Провожу персональные занятия, набираю людей на групповые тренировки на свежем воздухе. Раньше мне был интересен только силовой тренинг. Сейчас миксую стили в зависимости от потребностей клиентов. Лично мне нравится работать с собственным весом, развивать гибкость и выносливость. В программу вдобавок к классическому силовому тренингу включаю упражнения на растяжку, баланс, кардионагрузки. Так как в Польше я пока нарабатываю клиентуру, количество рабочих часов и доход — величины переменные. Стандартная тренировка длится полтора часа, в день выходит от четырех до восьми часов.

По словам Насти, средний тренер в Варшаве зарабатывает около 3 тысяч злотых (это около 1,7 тысяч рублей).

— Я приехала в Варшаву за новым опытом, за возможностями. Мой главный мотиватор — пятилетний сын. Ему здесь нравится. Он ходит в интернациональный детский садик, учит иностранные языки, у него много друзей.

«Runmageddon похож на зомби-апокалипсис»

Столица Польши — город активный. Спорта здесь больше, чем в Минске, и у тренера больше возможностей заработать. Круглосуточные фитнес-центры, открытые спортивные мероприятия, в каждом клубе — свои «фишки» для клиентов. На улицах в любое время года много бегунов, велосипедистов и других тренирующихся.

Настя уже 10 лет не ест мясо. Говорит, в Варшаве вегетарианцу проще. На рынках дешевая зелень, овощи, фрукты (например, авокадо). Но в целом жизнь дорогая, как в любом крупном городе.

Сразу после переезда девушка попробовала себя на трассе Reebok Spartan Race — всемирно известной гонки с препятствиями.

— Я люблю бегать, и когда присоединилась к «спартанцам», исполнила свое давнее желание. Удивило, что в гонке, кроме молодежи, участвуют люди значительно старше 40. Это настоящая сила! Кстати, есть Spartan Race и для детей.

Потом был Runmageddon — эту трассу придумали и организовали поляки. Она многоуровневая, забег похож на зомби-апокалипсис: преграды типа щитов, по которым нужно взбираться, почти все время ты пробираешься через болота, водоемы и лес. Очень тяжело, ты весь в грязи и синяках. Но на финише чувствуешь себя фантастически.

«Мне нравится наделять смыслом бег»

Бегает Настя и в родном Минске: организует благотворительные «Добрые забеги» для Белорусского детского хосписа и в поддержку журнала «Имена».

— На первый старт откликнулись немногие, но эти люди приехали поддержать детей из других городов. Бежали 5 км вдоль набережной Свислочи. На благотворительность условились отдать по 15 рублей.

Настя говорит: чтобы организовать такой «добрый забег», для начала нужно просто этого захотеть. Выбрать организацию, которую хочешь поддержать — и уведомить их об этом.

— Сделать пост, создать мероприятие в соцсетях… Не лишним будет помещение, но это не обязательно. Не помешают вкусный чай и угощения. Например, на первый забег мы приносили свежие фрукты и печенье.

Следующий благотворительный забег Настя планирует в начале мая. Есть идея сделать и выездной лагерь.

— Любое осмысленное действие может стать мотивацией. Мне нравится наделять смыслом бег. Когда-то меня вдохновил блогер и бегун Алексей Лихарев: своими ультрамарафонами он привлекает внимание к проблеме брошенных собак, запустил в соцсетях флешмоб #бегузасобак, в котором я принимала участие. Если ты двигаешься и привлекаешь этим людей, почему не совместить это с возможностью помочь?

 
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