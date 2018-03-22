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22.03.2018
Невзоров: «Как хорошо было Бокассе и как хреново Путину, потому что, гляньте на рожи – они несъедобны»

Почему президент России мог заскучать по императору-людоеду.

– Помните, был такой прелестный персонаж? Жан Бедель Бокасса, – комментирует публицист Александр Невзоров итоги выборов президента РФ на Эхе Москвы. – Кстати, жалко, что мужик так рано спекся, потому что, вообще, российской армии было бы кого позащищать и за кого попроливать русскую кровь, потому что урод был гаже еще, чем этот гадкий Асад.

Он тоже ведь отчасти у нас учит российских патриотов. Удивительно, что они еще выходят на демонстрацию без портретов Бокассы, и портреты Бокассы не соседствуют с флагами «Единой России». Кстати, вы знаете, что в возрасте 53 лет его приняли в пионеры в Артеке – Бокассу?

Он очень любил всё советское. Он часто посещал СССР. И он как бы является недостижимым идеалом настоящего российского политика…

Был людоедом. Ел оппозицию. Он ел в самом простом смысле этого слова оппозиционеров. Политических противников убивали и ели прямо в президентом дворце. Шинковали, фаршировали и ели. Бокасса возглавлял застолье. А потом его Песков выходил к прессе и, ковыряя зубочисткой в зубах, объяснял, что, наконец, достигнуто полное взаимодействие с оппозицией и даже три лидера сегодня были приглашены к столу.

Он не уточнял, в каком виде были приглашены эти лидеры и не вынимал при этом зубочистки. Все успокаивались и умилялись.

В этом есть конструктивность, кстати говоря. Вы, вообще, видели, с какой тоской Путин смотрел на кандидатов, которые пришли к нему в Кремль? Он ведь наверняка тоже вспоминал Бокассу, и он думал о том, как хорошо было Бокассе и как хреново ему, потому что, вы посмотрите на эти рожи – они ведь даже несъедобны.

Вот начиная с троицы мазохистов – здесь у нас есть Сурайкин, Титов и Бабурин — бедолаги целый месяц стояли за справкой о том, что они дурачки. Наконец, они получили эту справку, выдохнули – радуются и всем показывают. Таких есть просто опасно, потому что есть прионная болезнь, болезнь Куру так называемая, губчатая энцефалопатия — и можно стать дебилом. Их есть нельзя.

Грудинина можно. На вкус Грудинин вероятно, как вкус запревшей клубники, освеженной диоксидом серы, потому что иначе эту клубнику сохранить невозможно.

И еще у нас есть… ну, Явлинский, понятно, на вкус он, вероятно, как старый, многократно кастрированный кот, вот только что переживший юбилейную, шестую кастрацию, потому что он в шестой раз, по-моему, пошел. В разумных количествах его, конечно, можно добавлять в вокзальную шаурму, но где-нибудь на приеме в Кремле он был бы совершенно неуместен.

Ну, а Жириновский, понятно, он вообще несъедобен, потому что это такая древняя политическая, просоленная в шести думах, полностью одеревеневшая… Вообще, вся оппозиция примерно такая и есть…

Собчак мы еще, что называется, коснемся. Вот, кстати, куда-то за плинтус завалился Удальцов. И очень жаль… Потому что из всей этой шарашки очень храбрый парень.

…Ну, начнем с либералов. Они расстроились ужасно, ведь они у нас поклонники духовности тоже всякой. И по их логике сперва было – что? Сперва было слово, и слово было у Панина, и слово было «скоты». А потом слово было у Макаревича, и слово было «злобные дебилы», а потом слово был у Рынски, и слово было «отребье».

Вообще, эта творческая интеллигенция, она же всегда ходит в розовых очках и всёх хочет видеть в радужном свете. Вот этот оптимизм непонятен. Потому что если бы интеллигенты умели строить какую-то внятную картину реальности, то реагировали бы еще тяжелее и гораздо драматичнее, потому что, на самом деле, с их точки зрения очень драматично. Они должны были бы понять, что спор шел не о том, будет ли президентом Путин или Бабурин, который все больше напоминает какой-то дикий экзотический сорт груш. А дело гораздо хуже, вопрос ужаснее. Вопрос поставлен был не так. Вопрос был поставлен: является ли Россия частью цивилизованного человечества и по пути ли ей с этим цивилизованным человечеством?

Вот интеллигенции, которая очень любит себя сама запугивать, надо сейчас, наверное, мужественно признать ответ, который они обнаружили в урнах, и не обзываться, а уже определять как бы свою личную, персональную судьбу, пока возможность есть, и самолеты летают.

А обзываться – глупейшее занятие. Ведь они только путаются под ногами, эти интеллигенты, — под ногами у тех, кто умеет драться с этой воскресшей мертвецкой идеологией, с тем духом Мордора. Интеллигенты по наивности считают себя тоже орками, но немножко эльфами хотя бы по визам в паспорте. Но, на самом деле, являются такими же орками.

Сейчас вот железные врата Мордора, с их точки зрения, захлопнулись, надежды нет. Но вся эта ругань как бы из выгребной ямы, она свидетельствует только о полном отсутствии хладнокровия, ни о чем больше.

Всё это прекрасно, но все это обещает очень интересные, веселые времена и мощные катаклизмы. Но и это тоже пугает интеллигентов, которые с революциями готовы соприкасаться только в кинозалах. Реальных революций они бояться еще больше, чем черносотенцы.

И, кстати говоря, глас милейшей Ксении Анатольевны про то, что она за мирный протест, – они забыли, что мирный протест – это самая смешная форма покорности.

Надо спросить у Собчак, что они понимает под мирной формой покорности. Теперь давайте поговорим о том, почему ликуют мракобесы. Они предполагают, что происшедшее равняется по значительности и мощности факту большого взрыва. И когда теперь будет сформирована новая, совершенно принципиально другая «Русская вселенная», в которой законы физики будут, наконец, приведены в соответствие с законами Российской Федерации и госидеология — что свершилось нечто, что обеспечит России надолго крутую жуткую изоляцию, свечки, юбки в пол, бабы и сплошные 27 панфиловцев.

И распускают они уже не просто павлиньи хвосты, а даже редактор, если не ошибаюсь, известного журнала «Наш современник» уже просто почти откровенно грозит самосудом всяким инакомыслящим.

По их мнению, мы, в общем, обязаны этой ясности, этой надежде на полную изоляцию и деградацию именно Ксении Собчак. По сути, ее роль оказалась смертоносной, потому что именно она показала миру, что русские не хотят демократии, что им нравится пребывать в рабстве у государства и церкви; и что в подавляющей массе русские являются опасными и откровенными противниками и самой серьезной, в общем, угрозой миру.

В общем и целом всё, что говорила Ксения Анатольевна, вся ее политическая риторика была безупречна, за исключением нескольких глупостей. С кем, собственно говоря, это не бывает. Более того, нет сомнений в ее убежденности и искренности, что бы ни пел по этому поводу Навальный. Не согласиться с ее генеральными декларациями так же сложно, как спорить с таблицей умножения. И за нее теоретически должно было бы быть все не зараженное рабством население.

Ну, и выяснилось, что таковых не более 2% в лучшем случае. Это позволяет навсегда и на фиг списать Россию из всех цивилизованных процессов…

 
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