Министр образования рассказал о независимой аттестации после 9 класса

А также поведал, что и как будут изучать в гимназиях и школах.

«Зачисление в профильные классы будет осуществляться по итогам независимой аттестации»

Независимая аттестация за 9-й класс общеобразовательной средней школы будет введена 2019—2020 учебном году, после полного перехода на обновленный учебный план. Об этом заявил министр образования Игорь Карпенко во время онлайн-конференции БЕЛТА.

В качестве одного из вариантов проведения независимой итоговой аттестации рассматривается аналог республиканских контрольных работ, которые были проведены в марте этого года по математике и географии. Учащиеся выполняли контрольные работы в своих школах по текстам Министерства образования, а проверяли их независимые районные, областные и минская городская комиссии.

— Сейчас мы анализируем результаты выполнения учащимися контрольных работ, плюсы и минусы механизма их проведения. Полученные выводы будут учтены при организации и проведении независимой аттестации, — подчеркнул Игорь Карпенко.

По его словам, введение независимой аттестации после 9-го класса не повлияет на организацию обучения в 10−11-м классах. Сохранятся профильные и базовые классы. При этом зачисление в профильные классы будет осуществляться по итогам независимой аттестации. Кто не пройдет в профильный класс, сможет продолжить обучение в базовом классе или в учреждении среднего специального или профессионально-технического образования.

— Предполагается, что независимую аттестацию по завершении обучения в 9-м классе введут после полного перехода на обновленный типовой учебный план общего среднего образования, который произойдет в 2019—2020 учебном году, — отметил министр образования.

«Будет возможность изучать учебные предметы на повышенном уровне как в школах, так и в гимназиях»

По словам министра, после упразднения экзаменов в гимназии из их учебного плана не планируют исключать дополнительные два часа уроков иностранного.

— Сегодня в гимназиях и средних школах используются одинаковые программы по всем учебным предметам. В 10−11-х классах и в гимназиях, и в средних школах предусмотрена возможность изучать учебные предметы на базовом и повышенном уровнях. Отличительной особенностью учебного плана гимназий от школы является большее количество часов на изучение иностранного языка (на два часа) в 5−9-х классах. И никто не планирует исключать эти дополнительные два часа из учебного плана гимназий, — заверил министр.

Вместе с тем для создания равных условий получения общего среднего образования планируется средним школам также предоставить возможность отводить пять часов на изучение иностранного языка в 5−7-х классах.

— Кроме этого, мы расширяем возможности использования этих пяти часов для школ и гимназий: с 8-го класса они могут использоваться не только на иностранный язык, но и для изучения других учебных предметов на повышенном уровне. Для развития способностей детей учебным планом во всех классах предусмотрены часы на проведение факультативных занятий, а также возможны занятия в объединениях по интересам, — заверил Карпенко.

По словам министра, с 2018—2019 учебного года будет возможность изучать учебные предметы на повышенном уровне как в школах, так и в гимназиях на второй ступени общего среднего образования.