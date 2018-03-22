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Салiдарнасць
, фото Сергей Гапон
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11 ярких кадров с выставки LEGO в Минске, которую назвали сенсационной
Фоторепортер «Салiдарнасцi» побывал на верхнем этаже торгового центра Galleria Minsk, где сейчас выставлена экспозиция «The Art of the Brick. «Искусство LEGO».
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