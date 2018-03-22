Цукерберг признал, что «не оправдал доверия»

Глава крупнейшей социальной сети констатировал, что руководство Facebook допустило несколько ошибок, которые в результате привели к тому, что личные данные миллионов пользователей были использованы политтехнологами.

Глава крупнейшей социальной сети констатировал, что руководство Facebook допустило несколько ошибок, которые в результате привели к тому, что личные данные миллионов пользователей были использованы политтехнологами.

Компанию Cambridge Analytica обвиняют в ненадлежащем использовании персональной информации в интересах своих клиентов из политических кругов. Марк Цукерберг опубликовал заявление, признав, что доверие пользователей соцсети было нарушено.

Чуть позже он дал интервью Си-эн-эн, в ходе которого выразил сожаление о случившемся и пообещал принять меры против «мошеннических приложений». Он также заявил, что охотно даст показания в конгрессе, «если именно так необходимо поступить».

В опубликованном заявлении глава Facebook пообещал усложнить доступ сторонних приложений к любой информации о пользователях.

«Мы несем ответственность за защиту ваших данных, и если мы не можем их защитить, то мы недостойны того, чтобы вы пользовались нашими услугами», - написал Цукерберг.

Что он пообещал сделать?

Для того чтобы решить проблему и избежать повторения ситуации в будущем, Марк Цукерберг пообещал следующее:

тщательно изучить все приложения, которые имели доступ к большим объемам личной информации о пользователях до того, как в 2014 году Facebook изменил правила пользовательского соглашения, чтобы «существенно уменьшить доступ к данным»;

провести «полный криминалистический аудит» всех приложений, вызывающих подозрение;

полностью заблокировать разработчиков, которые откажутся от такого подробного аудита;

заблокировать любые приложения, использующие личную информацию пользователей ненадлежащим образом, а также «оповестить всех, кто мог пострадать от действий этих приложений».

В будущем Facebook должен будет сделать следующее:

еще более ограничить доступ разработчиков к личной информации во избежание возможных злоупотреблений;

отключить доступ сторонних приложений к информации о пользователе, если этот пользователей не пользовался приложением более трех месяцев;

ограничить личную информацию, передаваемую сторонним приложениям при аутентификации пользователя через Facebook, лишь его именем, текущей фотографией и адресом электронной почты;

обязать разработчиков получать разрешение и подписывать контракт, прежде чем запрашивать у пользователей доступ к их постам или личной информации.

«Хотя эта конкретная проблема, как в случае с Cambridge Analytica, сегодня уже не может возникнуть заново, с новыми приложениями, однако это не меняет того, что уже произошло, - добавил Цукерберг. - Мы вынесем для себя уроки из этого опыта, чтобы еще больше обезопасить нашу платформу».

«Чистосердечное раскаяние никогда не было сильной чертой Цукерберга»

Анализ Дэйва Ли, корреспондент Би-би-си в Северной Америке по вопросам технологий.

В первом официальном заявлении Марка Цукерберга со всей очевидностью читается одно: Facebook не готов взять на себя ответственность за произошедшее.

Чистосердечное раскаяние никогда не было сильной чертой Цукерберга, и это заявление, на подготовку которого ушел не один день, не стало исключением.

Никаких извинений в адрес пользователей, инвесторов или сотрудников по поводу этого инцидента, который стал возможен благодаря официальной политике компании, действовавшей в те годы.

Никаких объяснений по поводу того, почему, узнав о ненадлежащем использовании данных еще в 2014 году, компания ограничилась лишь выговором в адрес злоупотребивших доверием разработчиков, вместо того чтобы сразу их полностью заблокировать.

Никаких аргументов по поводу того, почему Facebook не оповестил своих пользователей о том, что их личные данные могли быть скомпрометированы. Строго говоря, руководство соцсети не сделало этого до сих пор.

По сути, заявление Цукерберга - это не объяснительная, а юридическая записка, это ходатайство адвокатов на случай, если соцсети потребуется судебная и политическая защита. В компании прекрасно понимают, что ее неминуемо ждут непростые битвы сразу на нескольких фронтах.