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22.03.2018
Светлана Метёлкина
Про кого забыл Лукашенко, поучая белорусов высокой культуре

Глава государства упрекнул белорусов, что они не ценят высокое искусство, вспомнив артистов, которые блистают на лучших мировых сценах, но при этом малоизвестны у нас. «И что мы сделали для этого?» — вопрошал он. «Салідарнасць» решила напомнить, какой личный вклад в развитие культуры внес сам Лукашенко.

Фото sputnik.by

На встрече с творческой молодежью прозвучало немало призывов к высокой культуре. Глава государства даже вспомнил о «чернухе» 90-х.

— Термин некрасивый, но такова его суть. Как это работает, вы в полной мере ощутили на себе и в начале 90-х годов прошлого века, и сейчас по отдельным направлениям, к сожалению, лучше не стало. И именно с этой примитивной «культуры» начался распад сильного государства, — заявил Лукашенко.

И напомнил о том, что белорусы зачастую не ценят высокое искусство:

— А тем временем наши артисты оперы и балета, музыканты-виртуозы, народные коллективы блистают на лучших мировых сценах. Зарубежная публика их знает и ценит. Но какие имена широко известны в нашей стране? И что мы сделали для этого?

Однако, упрекая белорусов в отсутствии высоких культурных идеалов сейчас, Александр Григорьевич, похоже, забыл о тех, кто эту культуру пропагандирует.

Напомним, что сам глава Беларуси не раз без стеснения признавался, что не смотрит фильмов и не читает книг, потому что «все книжки я уже прочитал раньше» (из выступления в 2007 г.), а также рассказывал, что практически не бывает в театре.

— Хочу отреагировать на критику своих оппонентов, которые говорят, что я реже бываю в культурных учреждениях, чем на спортивных объектах. Я действительно реже бываю в таких учреждениях. Но не потому, что не люблю искусство или это направление культуры. Просто не считаю себя большим знатоком в этой сфере, — оправдывался он.

Как вы думаете, сильно ли подобные заявления способны заставить других потянуться к прекрасному?

Впрочем, свое видение прекрасного глава государства не раз широко демонстрировал на публике.

Именно благодаря Лукашенко, мы теперь знаем, что песни Виктора Дробыша – это красиво и достойно ордена, в отличие от произведений Светланы Алексиевич, которые, по признанию президента, белорусам «стыдно читать». И неважно, что весь мир считает иначе.

Как Лукашенко хотел унизить Алексиевич, а унизил сам себя

Благодаря ему, мы можем теперь отличить настоящих поэтов, авторов строк про «таулетище», от «низкопробных», выкинутых из учебников Бородулина, Буравкина и других авторов, перед которыми захлопнули двери школ.

Благодаря ему, мы понимаем, что «Черный квадрат», нарисованный Лукашенко за одну ночь, имеет не меньшую ценность, чем картина признанного Малевича. А потрет Александра Григорьевича в образе Скорины кисти Никоса Сафронова – это прекрасно и достойно того, чтобы быть выставленным на всеобщее обозрение, в отличие от полотен заслуженного Алеся Марочкина, которые не могут висеть на выставке.

Вот уже четверть века Александр Григорьевич лично просвещает белорусов, рассказывая про стихи Быкова и питерский этап в творчестве Скорины, про «товарища Сапегу» и группу «Сливки» «в коротких юбчонках, а вообще и без юбок»? Это он дает понять, что «Славянский базар» — наилучшее культурное событие страны, а ледовые дворцы — главное архитектурное сооружение любого города.

Так стоит ли после этого удивляться, почему белорусы не тянутся к высокому искусству?

 
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