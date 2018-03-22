Про кого забыл Лукашенко, поучая белорусов высокой культуре

Глава государства упрекнул белорусов, что они не ценят высокое искусство, вспомнив артистов, которые блистают на лучших мировых сценах, но при этом малоизвестны у нас. «И что мы сделали для этого?» — вопрошал он. «Салідарнасць» решила напомнить, какой личный вклад в развитие культуры внес сам Лукашенко.

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На встрече с творческой молодежью прозвучало немало призывов к высокой культуре. Глава государства даже вспомнил о «чернухе» 90-х.

— Термин некрасивый, но такова его суть. Как это работает, вы в полной мере ощутили на себе и в начале 90-х годов прошлого века, и сейчас по отдельным направлениям, к сожалению, лучше не стало. И именно с этой примитивной «культуры» начался распад сильного государства, — заявил Лукашенко.

И напомнил о том, что белорусы зачастую не ценят высокое искусство:

— А тем временем наши артисты оперы и балета, музыканты-виртуозы, народные коллективы блистают на лучших мировых сценах. Зарубежная публика их знает и ценит. Но какие имена широко известны в нашей стране? И что мы сделали для этого?

Однако, упрекая белорусов в отсутствии высоких культурных идеалов сейчас, Александр Григорьевич, похоже, забыл о тех, кто эту культуру пропагандирует.

Напомним, что сам глава Беларуси не раз без стеснения признавался, что не смотрит фильмов и не читает книг, потому что «все книжки я уже прочитал раньше» (из выступления в 2007 г.), а также рассказывал, что практически не бывает в театре.

— Хочу отреагировать на критику своих оппонентов, которые говорят, что я реже бываю в культурных учреждениях, чем на спортивных объектах. Я действительно реже бываю в таких учреждениях. Но не потому, что не люблю искусство или это направление культуры. Просто не считаю себя большим знатоком в этой сфере, — оправдывался он.

Как вы думаете, сильно ли подобные заявления способны заставить других потянуться к прекрасному?

Впрочем, свое видение прекрасного глава государства не раз широко демонстрировал на публике.

Именно благодаря Лукашенко, мы теперь знаем, что песни Виктора Дробыша – это красиво и достойно ордена, в отличие от произведений Светланы Алексиевич, которые, по признанию президента, белорусам «стыдно читать». И неважно, что весь мир считает иначе.

Как Лукашенко хотел унизить Алексиевич, а унизил сам себя

Благодаря ему, мы можем теперь отличить настоящих поэтов, авторов строк про «таулетище», от «низкопробных», выкинутых из учебников Бородулина, Буравкина и других авторов, перед которыми захлопнули двери школ.

Благодаря ему, мы понимаем, что «Черный квадрат», нарисованный Лукашенко за одну ночь, имеет не меньшую ценность, чем картина признанного Малевича. А потрет Александра Григорьевича в образе Скорины кисти Никоса Сафронова – это прекрасно и достойно того, чтобы быть выставленным на всеобщее обозрение, в отличие от полотен заслуженного Алеся Марочкина, которые не могут висеть на выставке.

Вот уже четверть века Александр Григорьевич лично просвещает белорусов, рассказывая про стихи Быкова и питерский этап в творчестве Скорины, про «товарища Сапегу» и группу «Сливки» «в коротких юбчонках, а вообще и без юбок»? Это он дает понять, что «Славянский базар» — наилучшее культурное событие страны, а ледовые дворцы — главное архитектурное сооружение любого города.

Так стоит ли после этого удивляться, почему белорусы не тянутся к высокому искусству?