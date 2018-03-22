Как долго правительство может занимать деньги?

За последний год Беларусь стала чуть подальше от дефолта, чем это виделось специалистам годом ранее.

Министерство финансов Беларуси 29 марта проведет аукцион по дополнительному размещению государственных долгосрочных облигаций, номинированных в иностранной валюте, для юридических и физических лиц выпуска № 247. Объем дополнительного размещения — 2,8 миллиона евро. Номинальная стоимость одной валютной облигации — 1 тысяча евро. Ставка процентного дохода — 3,97% годовых, сообщает БЕЛТА.

На что Минфину понадобились эти деньги — об этом старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

— Зачем Минфину понадобились эти деньги, ведь сумма вроде бы не такая уж и большая?

— Не думаю, что Минфину понадобились деньги на что-то очень срочно. Все траты министерства в принципе расписаны. Никаких неожиданностей там нет, тут речь идет, видимо, о запланированной заранее операции, а ее смысл – рефинансирование прежних обязательств.

— Готовы ли сегодня юридические и физические лица приобретать облигации белорусского Минфина?

— У нас в последнее время доходность валютных облигаций Минфина, как, кстати, и валютных бумаг Национального банка, когда он их выпускал, была традиционно выше доходности валютных депозитов, при том что надежность этих вложений даже выше. Своего покупателя эти бумаги наверняка найдут.

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