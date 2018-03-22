Как долго правительство может занимать деньги?

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За последний год Беларусь стала чуть подальше от дефолта, чем это виделось специалистам годом ранее.  

Министерство финансов Беларуси 29 марта проведет аукцион по дополнительному размещению государственных долгосрочных облигаций, номинированных в иностранной валюте, для юридических и физических лиц выпуска № 247. Объем дополнительного размещения — 2,8 миллиона евро. Номинальная стоимость одной валютной облигации — 1 тысяча евро. Ставка процентного дохода — 3,97% годовых, сообщает БЕЛТА.

На что Минфину понадобились эти деньги — об этом старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

— Зачем Минфину понадобились эти деньги, ведь сумма вроде бы не такая уж и большая?

— Не думаю, что Минфину понадобились деньги на что-то очень срочно. Все траты министерства в принципе расписаны. Никаких неожиданностей там нет, тут речь идет, видимо, о запланированной заранее операции, а ее смысл – рефинансирование прежних обязательств.

— Готовы ли сегодня юридические и физические лица приобретать облигации белорусского Минфина?

— У нас в последнее время доходность валютных облигаций Минфина, как, кстати, и валютных бумаг Национального банка, когда он их выпускал, была традиционно выше доходности валютных депозитов, при том что надежность этих вложений даже выше. Своего покупателя эти бумаги наверняка найдут.

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