7 примечательных двойных агентов

Профессия двойного агента опасна и трудна вдвойне, а значит, и оплачивается довольно высоко. Подобные вакансии на сайте «Хедхантер» не залеживаются.

Впрочем, как заявляют независимые источники, мотивом для агентов не всегда служат деньги. Эти люди идут на риск из любви к своей стране. Или к чужой — в зависимости от ситуации.

Культура двойной агентуры зародилась, как и чай, шахматы и кроссовки Abidas, в Древнем Китае, но расцвета своего достигла во времена Второй мировой, а затем холодной войны. Сейчас двойных агентов использует ЦРУ для борьбы с терроризмом (выписывая им паспорта на имя Фомы Ащьф).

1.Душан Попов

Душан Попов по прозвищу «Трехколесный велосипед» считается прототипом агента 007 Джеймса Бонда. Высокий, харизматичный и уверенный в себе югославский адвокат успешно трудился на МИ-6 во время Второй мировой войны. Душан свободно говорил по-немецки и сотрудничал с немецкими спецслужбами, при этом ненавидел Гитлера.

Британская разведка не сразу поверила Душану, и, чтобы завоевать их расположение, он выдал двойного агента — немецкого офицера Иоганна Йебсена. С МИ-6 Душан общался при помощи невидимых чернил и разработанных им лично кодировок.

В 1941 году Душан отправился в США по заданию Германии, чтобы получить информацию о ракетных комплексах. Там он сразу же связался с директором ЦРУ Эдгаром Гувером и стал двойным агентом, работающим на США.

Карьера Попова не задалась, так как американцам не нравилась жизнь плейбоя, которую тот вел. Душану было указано на дверь, а его данные о готовящемся налете на Пёрл-Харбор полностью проигнорированы. Умер Попов в США в возрасте 69 лет, оставив после себя троих детей и 30-летнюю жену — красавицу шведку, которая могла бы сняться в любом фильме о Джеймсе Бонде.

2.Олег Пеньковский

Олег Пеньковский по кличке «Герой», полковник ГРУ Генерального штаба Вооруженных сил СССР, был одним из самых важных шпионов Запада во время холодной войны. По сути он предотвратил начало ядерной войны, передав в МИ-6 5500 документов о ядерных силах СССР, в том числе на Кубе, и планах Хрущева. США получило полную информацию о том, какого типа ракеты и сколько ядерных боеголовок есть у СССР, что во многом повлияло на политику президента Кеннеди.

Под подозрение Пеньковский попал в 1961 году, арестован в октябре 1962 года и, по официальным данным, расстрелян в 1963-м. Впрочем, по другим сведениям его заживо сожгли в печи крематория, а запись казни демонстрировали разведчикам для устрашения (и поднятия боевого духа).

3.Хумам Аль-Балави

Хумам Аль-Балави полностью оправдывал свой псевдоним «Зигзаг», так как был даже не двойным, а тройным агентом. ЦРУ вышло на него, когда он изучал медицину в Стамбуле. Халил не скрывал своей приверженности экстремистским взглядам, и это сделало его идеальной кандидатурой на роль двойного агента.

Аль-Балави был направлен в Афганистан, где успешно сотрудничал с Аль-Каидой, передавая сведения в ЦРУ. Полностью заручившись доверием американской стороны и пообещав предоставить информацию о втором по значимости лидере Аль-Каиды Аймане Завахири, Аль-Балави проник на базу Чепмен, точнее, свободно прошел на встречу ЦРУ, где подорвал себя, убив при этом семь сотрудников ЦРУ и двух военных офицеров.

4.Артур Оуэнс

Первый двойной агент во время Второй мировой войны, сменивший несколько позывных. Немцы звали его «Джонни» и «Бирмен» (Beerman) — из-за того, что по-немецки он мог сказать только «Ein Bier». А англичане — «Снег».

Артур, валлиец по происхождению, придерживался антибританских взглядов и начал сотрудничество с Германией еще до войны. За умеренную плату он поставлял им информацию о британском вооружении, планах аэродромов и расположении военных баз и складов. К началу войны ему удалось сколотить неплохое состояние, взяв количеством передаваемых данных. Сведения Артур собирал, прикрываясь своей работой продавца электрооборудования и свободно разъезжая по стране.

После начала войны Артур связался с МИ-6 и охотно (за соответствующее вознаграждение) пошел на контакт и с ними. С его помощью британской разведке удалось раскрыть сеть более чем из 120 немецких шпионов и на протяжении нескольких лет успешно сбывать Германии ложную информацию.

Так как двигали Артуром в основном меркантильные соображения, он был очень осторожен. После окончания войны мирно ушел на покой с соответствующим вознаграждением за неразглашение информации и прожил остаток жизни припеваючи.

5.Олдрич Эймс

Олдрич Эймс, начальник контрразведывательного подразделения ЦРУ и начальник советского отдела управления внешней контрразведки ЦРУ, на протяжении девяти лет успешно сотрудничал с разведкой СССР и был одним из самых выдающихся шпионов. Он обошелся правительству СССР в копеечку, его гонорары исчислялись миллионами долларов и были самыми крупными за всю историю советской разведки.

Предать идеалы своей родины Эймса подтолкнула банальная жадность. На момент начала сотрудничества с КГБ в 1984 году он разводился с женой, и на нем висели огромные долги его любовницы. Благодаря предоставленным им сведениям было раскрыто, по разным данным, от 12 до 25 агентов в высших эшелонах власти СССР.

Подтверждая тезис о бездуховности американцев, среди прочих Эймс написал донос и на своего друга, агента органов госбезопасности Сергея Федоренко. Десять человек после этого были приговорены к смертной казни, а сам Эймс стал обладателем состояния в 4 миллиона долларов.

Впрочем, он не успел воспользоваться заработанным в полной мере, хотя и купил дом в окрестностях Вашингтона за 540 000 долларов наличными, приобрел ферму и две квартиры, обзавелся автомобилем «Ягуар» и предметами роскоши на сумму 455 тысяч, а также купил на бирже акции общей стоимостью 165 000 долларов. В 1994 году Эймс был приговорен к пожизненному заключению с конфискацией имущества и отбывает срок в тюрьме Пенсильвании. Эпизод с Эймсом привел к охлаждению отношений между Россией и США, несмотря на то что Борис Ельцин заявил, что ничего не знал о его деятельности.

6.Ким Филби

Естественно, он не мог не попасть в наш список. Ким Филби, на протяжении десятилетий бывший советским шпионом в МИ-6, служил начальником контрразведки и даже удостоен ордена Британской короны.

Филби состоял в знаменитой «кембриджской пятерке», состоявшей из пяти шпионов, выпускников Кембриджа, работавших в британских спецслужбах. Кстати говоря, на сегодняшний день известны только четыре участника, имя пятого до сих пор не раскрыто. Филби являлся их лидером. Только за время войны он передал в Москву 914 документов c ценнейшей информацией.

По сути, для СССР Ким Филби был тем же, кем и Олдрич Эймс в США, однако в отличие от последнего Ким трудился за идею, так как с юности придерживался коммунистических взглядов. Из-за работы на МИ-6 его бросила первая жена — активистка австрийской Компартии Литци Фридман, считавшая, что он предал идеалы Маркса и Ленина и продался капиталистам.

Впрочем, впоследствии Филби женился вторично — на сотруднице советского НИИ Руфине Пуховой, с которой жил в Москве, куда его после разоблачения двух агентов из «кембриджской пятерки», тайно вывезло правительство СССР. Филби провел остаток жизни в Москве, в роскошной квартире неподалеку от метро «Киевская», и похоронен на Новокунцевском кладбище.

7.Хуан Гарсия Пужоль

Хуан Гарсия Пужоль, блестящий двойной агент, состоявший на службе британской и немецкой разведок, был удостоен наград с обеих сторон: ордена Британской империи и Железного креста. Жаль, он не мог надевать их одновременно.

Хуан родился в Барселоне, не достиг особых успехов в учебе и работал продавцом в магазине, когда началась Гражданская война в Испании. Он пытался наладить сотрудничество с британской и американскими разведками, но сведения, которыми располагал скромный продавец, не показались им интересными. Тогда Пужоль предложил свои услуги немецкой разведке и получил приказ создать в Великобритании агентурную сеть.

Не зная английского языка, он вместо Лондона выехал в Лиссабон и передал своему начальству множество отчетов якобы из Англии, данные для которых частично брал из открытых источников (путеводителей, газет, рекламных объявлений и расписаний общественного транспорта), а частично придумывал сам. Чтобы обезопасить себя, Пужоль создал целую сеть из вымышленных осведомителей, на которых в случае неудачи мог бы свалить всю вину.

После того как немецкие силы потратили значительные средства на Пужоля, им заинтересовалась британская разведка. Талантливый мистификатор продолжил свою деятельность, и к концу войны в его сети состояло 27 несуществующих персонажей, регулярно поставлявших ему сведения. Так, среди прочих на него якобы работали британский цензор в Министерстве информации, офисный клерк, американский солдат в Великобритании, голландская стюардесса и валлиец, симпатизировавший фашизму.

Как ни странно, вранье Пужоля принималось за чистую монету. Несмотря на то, что его отчеты либо немного запаздывали, либо содержали уже известные данные, немцы уважали огромную работу, которую ведут этот самоотверженный испанец и его агенты в самом сердце Англии. Пужолю удалось дезинформировать немецкое командование и сыграть решающую роль в операциях «Нептун» и Fortutude. В первом случае по наводке Пужоля немецкие войска высадились не в том месте, а во втором — руководство Германии было введено в заблуждение по поводу времени и места вторжения войск союзников в 1944 году в Нормандии.

В 1945 году Пужоль инсценировал свою смерть и перебрался в Венесуэлу, где открыл книжный магазин и прожил еще 40 лет.

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