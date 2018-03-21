Актриса, пострадавшая от ОМОНа, просит возбудить уголовное дело

Светлана Соколовская обратилась с жалобами на действия следователя, который проводит проверку по факту ее избиения в новогоднюю ночь сотрудниками ОМОНа.

Светлана Соколовская. Фото Михал Анемподистов

В ночь на 1 января Светлана получила дубинкой по голове и оказалась в больнице с сотрясением мозга и травмой руки. Пострадавшая хочет добиться справедливого наказания для правоохранителя, который ее ударил.

Жалобы направлены прокурору Заводского района Минска и начальнику Заводского районного отдела Следственного комитета.

Напомним, 1 января Светлана Соколовская (по просьбе собеседницы мы не публикуем ее фамилию, а называем сценический псевдоним – прим. авт.) обратилась в Управление Следственного комитета с требованием привлечь к ответственности сотрудников ОВД, причинившим ей телесные повреждения.

Срок проведения проверки по ее заявлению дважды продлевался.

После публикации «Салідарнасці» начальник минской милиции взял под личный контроль разбирательство по поводу конфликта минчанок и сотрудников ОМОНа.

Напомним читателям некоторые детали проверки, о которых нам рассказывала пострадавшая актриса:

1. С 1 января по сегодняшний день проверку по заявлению Светланы передавали четыре раза. Сейчас ее проводит пятый по счету следователь Козловский.

2. Следователь не подал запрос на просмотр записей с камер видеонаблюдения на «Чижовка-Арене». По истечении срока давности записи были уничтожены.

3. Сотрудники ОМОНа во время проверки заявили, что Светланы не было на ёлке в Чижовке.

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15 марта Светлану вызвали в присутствии двух понятых на место происшествия — площадку перед «Чижовка-Ареной», чтобы воссоздать происходившее на елке в новогоднюю ночь.

Следователь объяснил Светлане, что это не следственные эксперименты, а проверка.

— В одном из экспериментов по закрыванию двери автобуса следователь заставил меня действовать в лице сотрудника ОМОНа, нанесшего мне травму этой дверью. С тем, как действуют механизмы машины, меня не ознакомили, — рассказала Светлана «Салідарнасці». — Следователь отказался фиксировать в протоколе все результаты эксперимента, не отснятые на видео. Например, то, что человек, стоящий возле двери автобуса, может сам нажать на кнопку автоматического закрытия двери и механически воздействовать на дверь для ее быстрого хода.

В жалобе Светлана также упомянула о проведенном эксперименте: рука понятого была зажата при автоматическом закрытии двери без механического на нее воздействия.

«Данные результаты не были описаны в протоколе – следователь пояснил это тем, что все видно на видео. На видео было зафиксировано, что при автоматическом закрытии двери повредить руку невозможно, но эксперимента о том, что происходит с каким-либо предметом зажатым дверью с воздействием на дверь с помощью физической силы, проведено не было.

Таким образом, проверка проводится с нарушением уголовно-процессуального законодательства, это может стать причиной того, что виновные в причинении мне телесных повреждений уйдут от ответственности», заявила Светлана Соколовская в жалобе.

Согласно законодательству, следственный эксперимент должен проводиться в рамках расследования уголовного дела, отмечает пострадавшая.

— Но вместо его возбуждения проверка затянута, продлена на два месяца, что противоречит интересам расследования обстоятельств дела, — заявила актриса.

В жалобе на имя прокурора Заводского района Светлана отмечает, что следователь предупредил ее об ответственности за разглашение ставших ей известными данных проверки.

— Это незаконно, так как не подлежат разглашению лишь данные предварительного следствия или дознания.

Светлана просит признать незаконными действия следователя, отменить решение о продлении срока проверки и возбудить уголовное дело по факту причинения ей телесных повреждений.

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