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Комментарии
21.03.2018
Тина Канделаки сравнила депутата Слуцкого с дедами-педофилами

Телеведущая, продюсер Тина Канделаки высказалась в поддержку журналисток, пострадавших от домогательств депутата Госдумы Слуцкого.

 «Да, женщины ходят в коротком, женщины носят каблуки, и, таким образом, особенно по весне, вызывают ожидаемую определенную мужскую реакцию. Прелесть, мы совсем не против. Но кто сказал, что женщине на работе в самый неподходящий и неожиданный момент хочется легкого и внезапного массажа интимных зон? Особенно от депутата. Особенно в его кабинете. Особенно во время интервью, — написала Канделаки на «Эхе Москвы».

Так внезапно обычно атаковали своих жертв деды-педофилы, которые наверняка вам встречались в возрасте 12 лет. Обычно за конфетку предлагалось дать деду ладошку, которую могли нечаянно положить в неположенное для детской ладошки место. Но сегодня средь бела дня приключения случаются в Москве в Госдуме, в кабинете депутата.

Как женщина в возрасте и с опытом, не буду говорить всем понятные вещи, что данное психологическое и физическое насилие над журналистками происходит не просто по причине безнаказанности Леонида, но налицо и проблема его мужской слабости.

Давайте уже это скажем вслух. Герои-любовники так себя точно не ведут. Они не нападают из-за угла внезапно, пошевелив пальчиками или проведя ладошкой со словами «Зайчик, звони».

По мнению Канделаки, в данном случае очевидна нехватка женского внимания. Известная телеведущая предлагает Слуцкому восполнить его участием в программе «Давай поженимся» или программе «Холостяк», где все желающие откликнуться на имя Зайчик с удовольствием примут приглашение Леонида к танцу.

«Уверена, что тогда Леонид получит удовольствие и от процесса, и от славы. А пытаться рабочий процесс совмещать с прощупыванием журналисток явно не стоит», — добавила Канделаки.

Телеведущая отмечает, что каждая женщина сталкивалась с домогательствами.

«Я давала сдачи сразу и жестко, потому что в этой ролевой игре пациентам, пользующимся своим служебным положением, нужен хороший урок психологического BDSM, когда женщина тебе доходчиво объясняет, чем тебе это грозит, — призналась Канделаки. — Но не все реагируют мгновенно, многие испытывают шок и так остаются в этом состоянии долгое время.

Коллеги, никого не бойтесь. В современном мире любому чиновнику важна репутация. Любой подобный поступок вызывает желание залепить пощечину и навсегда объяснить доморощенному Нерону, что Госдума — не место для сексуальных игрищ».

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