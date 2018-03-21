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Комментарии
21.03.2018
Антон Орехъ, Эхо Москвы
«Теперь депутаты Госдумы имеют право вас насиловать»

Антон Орехъ – о решении комиссии по этике, которая не нашла нарушений в поведении депутата Слуцкого, обвиняемого в сексуальных домогательствах.

Что ж, теперь всё очевидно. Дарья Жук и Фарида Рустамова должны быть привлечены к ответственности за клевету. Екатерина Котрикадзе оказалась хитрее и жалобу в Думу не подавала – видимо, поняла, что опорочить порядочного человека ей все равно не удастся и дала задний ход.

Статья о клевете у нас теперь снова уголовная. К сожалению, тюрьмы за это вызывающее преступление гражданкам Рустамовой и Жук не полагается. Хотя налицо деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Какой досадный пробел в законодательстве! Но по статье 128.1 все же есть 480 часов исправительных работ, которые Рустамова и Жук могли бы отбыть в кабинете Слуцкого. А есть 5 миллионов штрафа — в сумме даже 10 миллионов получится. Этих денег вполне хватит Леониду Эдуардовичу Слуцкому на выплату штрафов за уже совершенные восьмисот нарушений ПДД и еще несколько сотен будущих. Будет ему предоплата.

Кстати, этот исторический для депутатской этики день начался с фотографий, на которых «мерседес» Леонида Эдуардовича снова ехал по Кутузе по разделительной. Торопился куда-то Слуцкий. Но явно не в Думу – потому что опоздал на заседание комитета по этике на 45 минут. За 45 минут можно было провести целый урок хороших манер, но Слуцкому уроки не нужны. Он сам кого хочешь подучит. Алекс Лесли будет нервно курить в уголке свой тайский бамбук.

Решение комиссии меня не удивило вообще. У нее богатая родословная. В свое время эта комиссия, пускай и в другом составе не смогла узнать Жириновского. Когда Владимир Вольфович в нетрезвом виде в Багдаде ругался матом на Джорджа Буша. Комиссия по этике была единственными людьми в России, которые не смогли Вольфовича «индофицировать».

Так что Слуцкий мог быть спокоен, и «нарушения поведенческих норм» не было. Просто у них в Думе такие нормы. Они для того и стали депутатами, чтобы вести себя как в борделе, но при этом считаться порядочными людьми. Вы не сможете прикоснуться к жене или дочери депутата. А депутат может лапать вашу жену, дочь, подругу. Кого захочет, когда захочет, где захочет и как захочет. Он ничего не нарушит, а вы за клевету оплатите ему езду по встречной, по разделительной и задом наперед. А еще будете платить ему 450 тысяч рублей в месяц, чтобы депутат получше кушал и погуще гадил на вас.

У меня были слабые надежды на то, что в Думе заседают не только похотливые, сальные, пузатые и гадкие самцы, но и женщины. Я понимаю, что для многих из этих дам приставания мужчин давно стали теорией, а к некоторым из них приставать можно только в диких кошмарах, но все-таки! Однако эти так называемые женщины поняли, что классовое важнее полового! Что они в первую очередь депутаты, и только потом уже матери и жены. Обязательно запомните этот день. Если раньше эти люди имели право насиловать вас в переносном смысле, то теперь имеют право насиловать вас буквально.

 
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