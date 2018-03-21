Последнее слово подполковника из Печей, который брал взятки колбасой и спиртным: «Не лишайте меня свободы»

.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
В парламенте Косово применили слезоточивый газ. Видеофакт
Комиссия по этике не нашла нарушений в поведении депутата Слуцкого, обвиняемого в сексуальных домогательствах
Перед Днем Воли задержаны Некляев, Сивчик и Винярский
Пропавшая в Минске 13-летняя девочка сбежала в Москву
Студентов заставляют подписывать расписки о том, что «День Воли противоречит идеологии РБ»
Литва тоже может закрыть «воскресную лавочку», на которую подсели белорусы
Белорусские продукты в Тбилиси продают в магазине под названием Bulbash. Фотофакт
Обложка дня. Новый срок Путина (18+)
Российский лоукостер рекламирует рейс в Германию под лозунгом «На Берлин!». Фотофакт
«На мужа перевели стрелки». Экс-директор двух крупных заводов Орши получил 4 года
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Как во внутренних войсках обнаружили банду
«Обыкновенный грабеж населения будет под прикрытием заботы о безопасности»
Москва завралась: потрясающий прокол Захаровой
Ворвались в дом, где были дети, распылили газ, сломали мебель
В Дубае 22-летняя российская модель прыгнула с 6-го этажа отеля

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Создатель «Новичка» родился в Беларуси, а погиб при странных обстоятельствах
Школьник не может обналичить сертификат, полученный из рук Лукашенко
Налоговики попросили сообщать о тех, кто живет не по средствам. Записывайте адреса!
Макаревич: «Людей превращают в злобных дебилов»
«Ва ўсіх бытавуха як бытавуха, а ў цябе бээнэфаўцы маршыруюць па вёсках»
Супруга премьер-министра часто находится в оппозиции
Курьёзы и фальсификации на выборах в России
Кто победил на выборах 18 марта
Вредные советы для Ермошиной, как заманить народ на выборы
Илларионов: «Путин задумывается об аннексии Беларуси. И это может случиться еще при Лукашенко»
Две причины, почему ситуация с БелАЭС напрягает все больше
На строительстве Беломорканала погибли десятки тысяч человек. Что там теперь?
«Корчи» и «корыта» продемонстрировали реальные «успехи» белорусской экономики
Как живет 370-летняя деревня, в которой осталось три жителя
Три полезных совета для белорусов, выбирающих итальянскую мебель
Как Лукашенко хочет изменить Конституцию?
«У белорусских VIP-чиновников срывает крышу. Ничего не боятся»
Тракторист-оппозиционер рассказал, чем возмущены в глубинке
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Нарадзілася ў Стоўпцах, вучылася ў Парыжы, жыве ў Атаве
Кортеж автомобилей с белорусскими министрами. Фотофакт
Пятничное меню силовиков из внутренних войск
Папарацци подсмотрели за отдыхом звезды эротических календарей Келли Брук
Как выглядит дорога, которую ремонтировали к приезду Лукашенко, месяц спустя
12 подружек Sports Illustrated Swimsuit
Сара едет. В Перу!
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Скандалы
21.03.2018
Катерина Борисевич, TUT.BY
Последнее слово подполковника из Печей, который брал взятки колбасой и спиртным: «Не лишайте меня свободы»

В суде Борисовского района 21 марта прошли прения сторон по делу подполковника из Печей, который брал взятки колбасой и спиртным.

В своей речи гособвинитель указал, что Дмитрий Киселарь, «являясь должностным лицом, действовал умышленно и целенаправленно в целях личного обогащения». Обвиняемый Киселарь полностью признал вину. «Каждый человек может оступиться в жизни, никто от этого не застрахован. И я оступился, прошу о снисхождении», — сказал он в последнем слове.

Дмитрий Киселарь в зале суда. Фото: Катерина Борисевич, TUT.BY

Как отметил прокурор Сергей Лытин, с 2015 по 2016 год обвиняемый принимал от военнослужащих пакеты с продуктами и спиртным за пересдачу экзамена по физической подготовке. Взятки подполковнику приносили прямо на работу или же привозили к подъезду дома.

— Один из свидетелей пояснил в суде, что покупал для Киселаря две бутылки водки, палку колбасы и коробку конфет, — говорит прокурор. — Предлагаю признать Киселаря виновным в принятии для себя материальных ценностей и приговорить к четырем годам лишения свободы с конфискацией имущества в колонии в условиях усиленного режима, а также лишить звания «подполковник».

После этого слово взяла защитник обвиняемого. Она попросила высокий суд при вынесении наказания учитывать, что Киселарь полностью признал вину, сотрудничал со следствием, перечислил на счет Следственного комитета деньги (сумма не называлась). По мнению адвоката, подполковник заслуживает того, чтобы не оказаться за решеткой.

— У него два высших образования, к службе подходил ответственно, взысканий не было, был награжден медалью, — перечисляла защитник. — В суде звучало: было негласное указание руководства, что балл по экзамену должен расти. Командиры частей сами подталкивали Киселаря к совершению преступления, хотя это его не оправдывает.

Во время прения сторон адвокат попросила применить к обвиняемому отсрочку наказания. Санкция ч.2 ст. 430 УК «Получение взятки в крупном размере» предусматривает наказание от 3 до 10 лет лишения свободы.

В последнем слове Дмитрий Киселарь просил суд о снисхождении.

— Свою вину признаю полностью, искренне раскаиваюсь и готов понести наказание. Тем не менее, прошу о снисхождении. Я еще полон сил, хочу принести пользу государству и обществу, заниматься физическим воспитанием детей, — говорил Дмитрий Киселарь. — Ежегодно я проводил сборы с молодежью, прививал им любовь к родине и чувство патриотизма. У меня тяжелое заболевание, нужно дорогостоящее лечение. Находясь в местах лишения свободы, не смогу обеспечивать себя лекарствами. Мне нужно работать. (…) Если суд протягивает человеку соломинку, он всегда за нее ухватится. Не лишайте меня свободы.

Судья Евгений Манышев удалился в совещательную комнату, приговор подполковнику будет оглашен 29 марта.

Напомним, еще в 2016 году подполковника стали подозревать в том, что он берет взятки. За пересдачу экзамена по физической подготовке Киселарь просил у военнослужащих пакет с «начинкой»: спиртное, конфеты, колбасу, кофе. Это был стандартный набор для всех, кто хотел получить хорошую оценку. Как рассказывал в суде свидетель Алексей Пытель, за несдачу экзамена руководство лишали премии — 80 рублей. Поэтому военнослужащие были заинтересованы в том, чтобы договориться с подполковником.

— Один из моих военнослужащих не смог принести пакет, передал мне на тот момент 250 тысяч рублей. Прямо в Печах я купил бутылку коньяка «Белый аист», конфеты, кофе «Нескафе», колбасу. Договорился о встрече с Киселарем, но сам не смог прийти, поэтому вызвал лейтенанта и попросил передать пакет, — рассказывал Пытель.

Всего в деле фигурирует более 20 эпизодов получения взяток, потерпевших нет.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 3.4 (оценок:5)
Главное
КГБ задержал при получении взятки главу Департамента по авиации
«Теперь депутаты Госдумы имеют право вас насиловать»
Как Коля Лукашенко троллит папу. Видеофакт
Преподавательница Университета культуры: «День Воли противоречит идеологии»
4х4: почему у Лукашенко двойственное отношение к БНР
Как Лукашенко слукавил, рассказав о своем отпуске
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY