Последнее слово подполковника из Печей, который брал взятки колбасой и спиртным: «Не лишайте меня свободы»

В суде Борисовского района 21 марта прошли прения сторон по делу подполковника из Печей, который брал взятки колбасой и спиртным.

В своей речи гособвинитель указал, что Дмитрий Киселарь, «являясь должностным лицом, действовал умышленно и целенаправленно в целях личного обогащения». Обвиняемый Киселарь полностью признал вину. «Каждый человек может оступиться в жизни, никто от этого не застрахован. И я оступился, прошу о снисхождении», — сказал он в последнем слове.

Дмитрий Киселарь в зале суда. Фото: Катерина Борисевич, TUT.BY

Как отметил прокурор Сергей Лытин, с 2015 по 2016 год обвиняемый принимал от военнослужащих пакеты с продуктами и спиртным за пересдачу экзамена по физической подготовке. Взятки подполковнику приносили прямо на работу или же привозили к подъезду дома.

— Один из свидетелей пояснил в суде, что покупал для Киселаря две бутылки водки, палку колбасы и коробку конфет, — говорит прокурор. — Предлагаю признать Киселаря виновным в принятии для себя материальных ценностей и приговорить к четырем годам лишения свободы с конфискацией имущества в колонии в условиях усиленного режима, а также лишить звания «подполковник».

После этого слово взяла защитник обвиняемого. Она попросила высокий суд при вынесении наказания учитывать, что Киселарь полностью признал вину, сотрудничал со следствием, перечислил на счет Следственного комитета деньги (сумма не называлась). По мнению адвоката, подполковник заслуживает того, чтобы не оказаться за решеткой.

— У него два высших образования, к службе подходил ответственно, взысканий не было, был награжден медалью, — перечисляла защитник. — В суде звучало: было негласное указание руководства, что балл по экзамену должен расти. Командиры частей сами подталкивали Киселаря к совершению преступления, хотя это его не оправдывает.

Во время прения сторон адвокат попросила применить к обвиняемому отсрочку наказания. Санкция ч.2 ст. 430 УК «Получение взятки в крупном размере» предусматривает наказание от 3 до 10 лет лишения свободы.

В последнем слове Дмитрий Киселарь просил суд о снисхождении.

— Свою вину признаю полностью, искренне раскаиваюсь и готов понести наказание. Тем не менее, прошу о снисхождении. Я еще полон сил, хочу принести пользу государству и обществу, заниматься физическим воспитанием детей, — говорил Дмитрий Киселарь. — Ежегодно я проводил сборы с молодежью, прививал им любовь к родине и чувство патриотизма. У меня тяжелое заболевание, нужно дорогостоящее лечение. Находясь в местах лишения свободы, не смогу обеспечивать себя лекарствами. Мне нужно работать. (…) Если суд протягивает человеку соломинку, он всегда за нее ухватится. Не лишайте меня свободы.

Судья Евгений Манышев удалился в совещательную комнату, приговор подполковнику будет оглашен 29 марта.

Напомним, еще в 2016 году подполковника стали подозревать в том, что он берет взятки. За пересдачу экзамена по физической подготовке Киселарь просил у военнослужащих пакет с «начинкой»: спиртное, конфеты, колбасу, кофе. Это был стандартный набор для всех, кто хотел получить хорошую оценку. Как рассказывал в суде свидетель Алексей Пытель, за несдачу экзамена руководство лишали премии — 80 рублей. Поэтому военнослужащие были заинтересованы в том, чтобы договориться с подполковником.

— Один из моих военнослужащих не смог принести пакет, передал мне на тот момент 250 тысяч рублей. Прямо в Печах я купил бутылку коньяка «Белый аист», конфеты, кофе «Нескафе», колбасу. Договорился о встрече с Киселарем, но сам не смог прийти, поэтому вызвал лейтенанта и попросил передать пакет, — рассказывал Пытель.

Всего в деле фигурирует более 20 эпизодов получения взяток, потерпевших нет.