КГБ задержал при получении взятки главу Департамента по авиации

Директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Костин В.Б. был задержан 20 марта КГБ с поличным при получении взятки.

Размер взятки —3500 долларов.

Как сообщает пресс-служба КГБ, также задержан руководитель коммерческой структуры, который передавал взятку должностному лицу за попытку решения вопросов, входящих в его компетенцию.

В отношении вышеуказанных лиц возбуждены уголовные дела по ч.3 статьи 430 («Получение взятки») и ч.2 статьи 431 («Дача взятки»). К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Задержанных поместили в СИЗО КГБ.