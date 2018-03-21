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21.03.2018
Новая газета
Комиссия по этике не нашла нарушений в поведении депутата Слуцкого, обвиняемого в сексуальных домогательствах

Комиссия по этике не нашла нарушений в поведении депутата Леонида Слуцкого, которого обвинили в сексуальных домогательствах.

Об этом сообщает РИА Новости.

В решении комиссии, передает Интерфакс, отмечается, что журналистки пожаловались на депутата практически одновременно, в период выборов президента РФ, а также спустя значительное время (от года до трех лет) после якобы имевших место «инцидентов».

Комиссия пришла к выводу, что «сумма» изученных фактов «свидетельствует об избирательности, целенаправленности, а также спланированном характере действий заявительниц». В итоге комиссия решила не наказывать депутата. Заседание продлилось около часа. Оно проходило в закрытом режиме.

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Сам Слуцкий отказался комментировать разбирательство комиссии по этике, передает ТАСС.

— Никаких комментариев. Все пояснения даст глава комиссии по этике. Я надеюсь, что в этом вопросе комиссия по этике поставит конструктивную точку, — сказал он.

Слуцкий добавил, что благодарен всем, кто его поддержал в этой ситуации.

На заседание, сообщает РИА Новости, Слуцкий опоздал на 45 минут, его выступление длилось несколько минут. Ранее он назвал обвинения в свой адрес предвыборной провокацией.

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