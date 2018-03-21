Перед Днем Воли задержаны Некляев, Сивчик и Винярский

21 марта, накануне Дня Воли, в Минске начались задержания политических активистов.

Правозащитникам стало известно, что утром задержан политик Владимир Некляев, сообщает правозащитный центр «Весна». Сейчас он находится в Ленинском РУВД Минска. Вероятно, его забрали отбывать 10-суточный арест, который он получил еще в ноябре прошлого года и до сих пор не отбыл. Тогда его наказали якобы за призывы к участию в массовом мероприятии «Марш возмущенных белорусов 2.0».

О судьбе Некляева пытался узнать в РУВД его адвокат. Но пока там ответили, что политика у них нет. Позже его жена сообщила БелаПАН, что он находится в Центре изоляции правонарушителей на улице Окрестина.

— Я передала ему передачу. Он там, а сколько дней ему придется отсидеть и за что, я не знаю. Завтра постараемся, чтобы туда попал адвокат, — сказала Ольга Некляева.

Также возле своего дома задержан Вячеслав Сивчик, его отвезли в РУВД Центрального района.

Активиста Максима Винярского задержали на улице, когда он гулял с собакой. Он доставлен в РУВД Первомайского района.

По предварительной информации, сотрудники правоохранительных органов ищут политика Николая Статкевича.

Как сообщает Радыё Свабода, Статкевич не выходит из дома. Политик заявил журналистам, что хочет пойти на акцию.

— З аднаго боку, Лукашэнка заяўляе, што ня будзе гвалтоўных захадаў, з другога боку вось што адбываецца. Яны ня хочуць масавага разгону, таму прымаюць такія вось захады, — сказал Николай Статкевич.

Я і мае калегі будзем працягваць тое, што робім. Беларусы павінны ведаць, што, акрамя «канцэртнай» апазыцыі, ёсьць народная апазыцыя. Цяпер важна, каб ня ўсе пайшлі танчыць у парку за загародку.