Новость о повышении «Белтелекомом» тарифов вызвала неожиданно бурную реакцию в Байнете.

Как государственный провайдер сообщает на своем сайте, с 1 апреля стоимость услуг доступа в интернет увеличится в среднем на 3%. Кроме того, на 6% должны подорожать тарифы соответствующей услуги интернет-телевидения.

Фото с сайта telegraf.com.ua

– Постоянное развитие телекоммуникационных технологий и обеспечение гарантированно высокого качества услуг невозможно без модернизации сети, приобретения современного оборудования, разработки новых технических решений и услуг, – объясняет такое решение «Белтелеком».

Несмотря на довольно скромный рост тарифов, сообщение очевидно задело за живое белорусских интернет-пользователей. Например, только на дискуссионной площадке talks.by обсуждение темы набрало спустя несколько часов более 250 комментариев. В основном возмущенных.

«Доллар стоит на месте, качество связи оставляет желать лучшего. А теперь, внимание, вопрос: какого лешего увеличиваются тарифы?», – пишут одни комментаторы.

«Какая причина подорожания вам нужна? Выросла цена топлива – будет дорожать все», – отвечают другие.

«Весело живем... Планируем на год инфляцию в 6%, а за первый квартал одни услуги связи уже на 3%, взлетели».

«В нашей стране все модернизации, приобретение нового оборудования и развитие технических решений почему-то оплачивает народец. Сами предприятия как бы и ни при чем. Власть и чиновники за результаты модернизации не отвечают, при этом неустанно повышают свой уровень жизни».

«Хорошо быть одним из монополистов, правда? Повышай себе цены, народ-то никуда не денется. Зачем тогда по частным магазинам и салонам ходят представители статистики с вопросом: «Изменились ли цены?». А почему не разбираются с ценами на бензин, коммуналку, электроэнергию, услуги связи».

«Если корова дает себя доить 20 лет, зачем прекращать это прибыльное дело».

«Колесо гиперинфляции раскручивается заново. Главное первыми повышают цены самые «бедные» в стране – Белтелеком, БелЖД, Велком да МТС».

«Да что непонятного? Зарплату приказ поднять отдали? Отдали. Теперь необходимо изъять «лишние» деньги у населения. А с применением «нужных» коэффициентов, инфляцию нарисуют какую надо».

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