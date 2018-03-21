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Скандалы
21.03.2018
Пропавшая в Минске 13-летняя девочка сбежала в Москву

Милиция до сих пор разыскивает школьницу Наталью Котлярову, которая ушла из дома.

Как сообщает «СБ — Беларусь сегодня», девочка вышла из своей квартиры 17 марта – и с тех пор ее никто не видел.

– Известно, что эта 13-летняя девочка ранее неоднократно уходила из дома. Проводит время в торговых центрах, в один из уходов ее сняли с поезда в Орше. Не исключено, что где-то за пределами Минска она и сейчас, – комментирует ситуацию официальный представитель Ленинского РУВД Минска Татьяна Ковалева.

По данным милиции, свой мобильный телефон девочка перед уходом отдала подруге. Позже пропавшая вышла на связь со знакомыми в социальных сетях, сказала, что находится в Москве – и попросила ее не искать.

Также сообщается, что в России у нее живут две старших сестры.

Милиция отмечает, что «видимых причин для ухода из дома» у пропавшей девочки не было. 

 
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