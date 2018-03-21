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Экономика
21.03.2018
Евгений Федоров
«Посоветовал бы китайцам назначить гендиректором «БелДЖи» самого Лукашенко»

Известный экономист – о том, почему проект по производству китайских автомобилей губит развитие Беларуси.

Первый замминистра промышленности Геннадий Свидерский, который на днях сменил на должности бывшего директора «БелДжи» Дмитрия Батракова, пояснил причины такой перестановки.

Фото: Youtube

– Поскольку задачи многоплановые, они касаются и разных отраслей, и разных субъектов хозяйствования, была просьба китайской стороны временно для усиления работы по вопросам локализации, расширения номенклатуры, создания фундамента продаж, чтобы я, как первый заместитель министра промышленности, возглавил завод, – цитирует Свидерского БЕЛТА.

Поможет ли такой подход навести порядок на новом государственном предприятии, «Салiдарнасць» поинтересовалась у руководителя научно-исследовательского центра Мизеса Ярослава Романчука.

– Ну, вообще я бы посоветовал китайцам, если они так ставят вопрос, назначить гендиректором предприятия самого Александра Лукашенко, – заметил экономист. – Он контролирует еще больший спектр вопросов и имеет гораздо больший доступ к любому чиновнику, чем замминистра промышленности.

Если даже китайцы говорят, что у нас директор предприятия не обладает достаточными полномочиями, чтобы выполнять свои обязанности, это же вопиющий пример неэффективности всей государственной системы корпоративного управления в стране.

По мнению собеседника, «это абсолютный абсурд», когда замминистра промышленности занимается параллельным управлением одного из промышленных предприятий.

Ярослав Романчук считает, что «это вопиющий конфликт интересов», когда происходит навязывание всей стране условий приобретения товаров отдельного предприятия. По словам эксперта, с такими подходами этот проект «губит развитие Беларуси». А чиновники, вместо того, чтобы перевести его на коммерческую основу, собираются всю страну ломать через колено.

В сеть просочились условия «льготного» кредита на покупку Geely

– Если на покупку этих автомобилей будут выдавать кредиты под 1,9%, кто же будет компенсировать эти затраты? Значит, кому-то другому будут выдавать кредиты по 13%, потому что «БелДжи» выбило себе проект такого рода кредитования. Это искусственное искажение спроса и структуры рынка, потому что каким-то чиновникам пришло в голову, что это есть народный автомобиль.

Где они видели народный автомобиль за 20-25 тысяч долларов? И для какого народа этот автомобиль. Нужно взять этих чиновников от уровня начальников департамента – и заставить всех купить белорусский Geely за свой личный счет на рыночных условиях. Только тогда они могут что-то кому-то рекомендовать, – заметил собеседник «Салiдарнасцi».

Две убийственные цифры, свидетельствующие, что у «БелДЖи» все плохо

 
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