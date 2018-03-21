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21.03.2018
Салiдарнасць
Литва тоже может закрыть «воскресную лавочку», на которую подсели белорусы

Местные торговцы не могут определиться, работать ли в выходные.

Накануне министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис встретился с главами Литовской ассоциации торговых компаний, Литовской конфедерации бизнеса, ассоциации Investors' Forum, действующих в Литве торговых сетей, с которыми обсуждал вопрос работы в выходные дни, сообщает Delfi.

В парламенте уже не раз представляли законы в связи с ограничением работы торговых центров в праздничные дни. В 2016-м предлагали внести в Трудовой кодекс запрет на работу магазинов 1 января, 16 февраля, 11 марта, 6 июля, а также в первый день Рождества и пасхи. Пока это решение не принималось, поскольку не хватало данных. Никто не хотел руководствоваться эмоциями и необоснованными заявлениями.

– Мы договорились собрать больше данных, углубиться в ожидания покупателей и потребителей, в потребности работников и вернуться к этому вопросу в мае, – сказал президент Литовской конфедерации бизнеса Валдас Суткус.

Гендиректор компании Maxima.lt Кристина Мейде подчеркнула, что если работники выскажут пожелание не работать в праздники, то сеть учтет это, но пока, по ее словам, такой проблемы не было, всегда были желающие работать. А желание потребителей, по ее словам, отражено в потоках клиентов в праздники.

Министр Кукурайтис подчеркнул, что решение хотят принять не на уровне закона, а на уровне социальной договоренности:

– Мы приглашаем к социальному диалогу, к пути переговоров, без регулирования, не через закон идти к стандарту благосостояния, как на Западе. Процесс уже проходит, часть ТЦ уже сейчас не работает в праздники, часть сокращает время работы.

Суткус сказал, что надо подсчитать, какими будут потери бюджета в результате принятия такого решения.

По словам исполнительного директора Литовской ассоциации торговых компаний Лауринаса Вилимаса, они неизбежно составят миллионы: «Конкретных данных у меня нет, нужно брать статистику, каков оборот в Литве за день, но это десятки миллионов, а в них – налоги. Как они перераспределятся, это вопрос, но ущерб точно был бы: это речь не об одном и не о нескольких миллионов».

Вилимас подчеркнул, что если мы идем в сторону Запада, то единственный возможный способ – саморегуляция: «Если работники будут за выходные – это будет другой разговор. Видно, будут оценивать другие аспекты, скажем, экономические, бизнес логики, потребностей покупателей, но нужны данные опросов. Сейчас мы видим и знаем, что работников не хватает, работники выбирают, где работать, поэтому каждый будет принимать решение благоприятное для работников».

«Зарабатывают всего 20 евро в день. Это не сокровище»

Отметим, что в начале марта общественные активисты провели в Вильнюсе акцию «Выходной день в день свободы». На одной из площадей они распространяли листовки с призывом «праздновать свободу вместе», эти листовки предлагали передавать персоналу ТЦ, в который ходят жители.

Владельцев центров призывали «хотя бы несколько раз в год заплатить работникам зарплату и предоставить в эти дни возможность праздновать со всей страной».

– Созданный работодателями миф о том, что работники с удовольствием пользуются случаем заработать дополнительно. Большинство работников ТЦ получает минимум, поэтому, работая в праздники, они зарабатывают всего 20 евро в день. Это не сокровище. Мы считаем себя европейцами, так давайте брать пример с других стран ЕС. Во многих странах в государственные праздники и даже по воскресеньям магазины не работают, – сказал председатель Литовской конфедерации профсоюзов Артурас Черняускас.

Польский опыт

С 1 марта в Польше начал действовать закон о запрете торговли по воскресеньям. Как написал белорусский портал Onliner.by: «11 марта 2018 года. Белосток пережил первое в этом году неторговое воскресенье. Не только в спальных районах, но и на улицах, а также возле знаменитых торговых центров царила непривычная доселе тишина».

Напомним, новые правила будут вступать в силу поэтапно: в 2018-м торговля будет разрешена в два воскресенья ежемесячно (первое и последнее), в 2019 — в одно воскресенье месяца, а в 2020 году торговля по воскресеньям будет полностью запрещена.

Запрет не распространится на автозаправочные станции, вокзалы, аэропорты, аптеки, часть цветочных магазинов, сувенирные лавки и интернет-магазины. Также исключение сделано для частных предпринимателей, которые смогут торговать в воскресенья лично, не привлекая наемный персонал.

 
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