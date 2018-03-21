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Скандалы
21.03.2018
Белсат
Деревенский Армагеддон: коровы дохнут, работникам выдают непригодное молоко

На молочно-товарной ферме совхоза-комбината «Сож» Гомельской области – массовый падеж скота, который работники и администрация не в состоянии объяснить. А тем временем работникам часть зарплаты выдают… забракованным молоком, в котором превышены нормы содержания антибиотиков.

Совсем недавно «Белсат», сообщал об отравление свиней в этом же хозяйстве. Новое происшествие – массовый падеж коров и телят на ферме деревни Рудня-Маримонова. Животные, по словам местных жителей, гибнут одно за другим. Гибнут массово, и эта проблема – не новая. Журналисты Belsat.eu получили от местных жителей мрачные фотографии с трупами животных, сделанные еще в прошлом году.

Фото с фермы, 2017 год

Не прекратилась эпидемия и в этом году.

Журналисты Belsat.eu на месте насчитали как минимум четыре трупа взрослых коров и двух телят. Также можно найти около двух-трех десятков старых останков животных.

Погибшее животное, труп в одном из зданий

Найти на ферме кого-то из администрации не удалось. Одна из работниц сообщила, что заведующая фермой заболела, «а другого руководства тоже нет».

В одном из зданий можно найти не только погибших животных, но и старые шкуры

Ответить на вопрос, что происходит на ферме, и почему гибнут животные, женщина ответить не смогла.

Нам удалось найти еще одного работника фермы, который оказался более разговорчивым. Мужчина не смог объяснить проблему гибели скота, но пожаловался на другую проблему.

«С начала года местный молокозавод не принял на переработку 16 тонн молока. Последние 8 тонн руководство хозяйства «попросило» работников фермы приобрести на собственные нужды – по 200 литров на человека, в счет заработка», – говорит мужчина. Послушались почти все, так как люди боятся потерять работу из-за неповиновения «пожеланиям».

Елена Прудникова, местная жительница. Ее родственников заставили купить молоко

Местные жители рассказывают, что непригодное молоко вернули в хозяйство, а руководство фермы решило разделить все 8 тонн на всех сотрудников.

Людмила Ипанисова, работница полевой бригады, рассказала, что ей тоже предлагали взять в счет заработка 200 литров молока по цене 65 копеек за литр. Она согласилась лишь на 10 литров. По словам женщины, молокозавод отказался принимать молоко, так как в нем было превышено содержание антибиотиков. «Сама молоко не употребляла, скормили животным – котикам, собачке», — добавила женщина.

В течение рабочего дня журналистам Belsat.eu не удалось получить официальный комментарий: рядовые работники отказываются от разговоров, в то время, как телефоны руководства не отвечают.

 
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