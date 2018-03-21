«Белтелеком» объявил о повышении тарифов

С 1 апреля стоимость услуг доступа в сеть Интернет увеличится в среднем на 3%.

Об этом говорится на сайте «Белтелекома».

При этом остаются неизменными тарифы на наиболее востребованные пакетные предложения линейки «ЯСНА», а также на тарифный план услуг доступа в Интернет «Рекорд 25».

Изменения стоимости в пределах 6% коснутся основных тарифных планов телевидения Zala.

Будет повышена стоимость услуг телеграфной связи, выход на абонентов сотовой подвижной электросвязи, справочно-информационных услуг и других дополнительных услуг электросвязи.

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