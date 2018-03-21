Российский лоукостер рекламирует рейс в Германию под лозунгом «На Берлин!». Фотофакт

Недавно авиакомпания получила разрешение работать в Беларуси.

Скандал разгорелся вокруг рекламного изображения, размещенного на официальном сайте российской авиакомпании «Победа», которая запустила рейсы в Германию. На снимок взлетающего самолета рекламщики нанесли слоган «На Берлин!» с припиской «Надо брать».

Неоднозначная надпись уже вызвала бурную реакцию в российском сегменте соцсетей.

Интересно, что лоукостер «Победа» в начале 2018 году получил разрешение на полеты в Беларусь. Рейсы запланированы в два города – Гомель и Минск – из Санкт-Петербурга и Москвы соответственно. В то же время известные европейские лоукостеры, такие как Wizz Air или Ryanair в нашу страну пока не допускаются.