Певица, художница, танцор. Какие студенты сидели рядом с Лукашенко

20 марта на встрече с творческой молодежью Александр Лукашенко подарил одной из студенток чернильную ручку. Еврорадио решило узнать, кому повезло получить такой подарок от руководителя государства, и за какие заслуги студенты имели честь сидеть возле Лукашенко в течение почти четырех часов.

Елизавета Запека, Александр Лукашенко, Сергей Микель, Валерия Праслова (слева направо). Фото president.gov.by

Елизавете Запеке, которая теперь будет пользоваться президентской ручкой, 19 лет. В столицу она приехала из Бобруйска и учится в Белорусском государственном институте культуры и искусств. Кроме того, девушка уже работает преподавателем вокала в музыкальной школе Jam.

Запека пела в мюзиклах Кима Брейтбурга «Казанова» и «Дубровский», а также была бэк-вокалисткой Ирины Дорофеевой. Девушка любит историю — на централизованном тестировании по истории Беларуси Елизавета Запека набрала 100 баллов.

Елизавета Запека. Фото gp.by

Намного меньше известно о Валерии Прасловой, студентке Минского государственного художественного колледжа имени А.К. Глебова. Год назад девушка участвовала в конкурсе КрасаWEEK 2017 — нарисовала автопортрет и заняла 3 место в номинации «Живопись». Также она взяла специальный приз в этой же номинации с работой «Мгновение».

Валерия Праслова. Фото со страницы «ВКонтакте»

Еврорадио удалось разыскать Сергея Микеля — наверное, самого титулованного и талантливого юношу из тех, которые оказались рядом с Лукашенко.

В 2012-ом Сергей стал студентом Белорусской государственной академии музыки на курсе Валентина Елизарьева. Уже в 2013 году он стал преподавать современные танцы — в минском колледже искусств и в студии Smart Dance. За его плечами не одно гран-при, а в 2016 году Сергей провел в БГАМ авторский вечер современной хореографии «Анатомия танца».

В своей биографии на сайте smartdance.by парень указал, что в 2016 году стал стипендиатом Специального фонда президента по поддержке одаренной молодежи, но Еврорадио не нашло его в официальных списках.

Сергей Микель. Фото со страницы «ВКонтакте»

Сергей Микель: «Если плывешь против течения, лучше видишь свою цель»