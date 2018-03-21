Как Коля Лукашенко троллит папу. Видеофакт

Глава государства рассказал, что его младший сын иногда любит «напакостить».

На встрече с талантливой молодежью Александру Лукашенко задали вопрос, есть ли у него и его младшего сына кумиры.

– Мы иногда обсуждаем этот вопрос. Кумиров у нас нет, – начал было отвечать глава Беларуси, но затем сделал признание.

– Когда я ему задал вопрос: «Ну, слушай, а у тебя вообще вот есть кумиры?» Ну, он, знаешь, переходный возраст — напакостить иногда президенту (не отцу, а президенту), он любит. Может сказать в укор мне: «Ну, Си Цзиньпин». Он знает. А почему Си Цзиньпин? Потому что он от тебя отличается. У него это есть сейчас, как у любого малыша переходного возраста.

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