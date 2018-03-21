4х4: почему у Лукашенко двойственное отношение к БНР

.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Обложка дня. Новый срок Путина (18+)
«Белтелеком» объявил о повышении тарифов
Российский лоукостер рекламирует рейс в Германию под лозунгом «На Берлин!». Фотофакт
Как Коля Лукашенко троллит папу. Видеофакт
Стало известно, почему отстранили от работы директора «БелДжи»
Сотрудники ОАЦ получили право составлять административные протоколы
«На мужа перевели стрелки». Экс-директор двух крупных заводов Орши получил 4 года
Самоуправляемый автомобиль впервые сбил человека насмерть. Скорее всего, машина не виновата
Лукашенко: «Те люди, которые пытались создать независимую Беларусь, не знали, куда броситься»
Русской модели, выпрыгнувшей из окна отеля в Дубае, грозит тюрьма
Почему Лукашенко не берет пример с Трампа и не идет в социальные сети?
Цитата дня. Лукашенко высказался о праздновании 100-летия БНР
Российская полиция отказалась возбуждать дело по избиению бабушки, которая ехала к сыну в Витебск
Белорусская АЭС больше не может выдержать удар большого самолёта. А раньше могла
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Как во внутренних войсках обнаружили банду
«Обыкновенный грабеж населения будет под прикрытием заботы о безопасности»
Москва завралась: потрясающий прокол Захаровой
Ворвались в дом, где были дети, распылили газ, сломали мебель
В Дубае 22-летняя российская модель прыгнула с 6-го этажа отеля

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«Ва ўсіх бытавуха як бытавуха, а ў цябе бээнэфаўцы маршыруюць па вёсках»
Супруга премьер-министра часто находится в оппозиции
Курьёзы и фальсификации на выборах в России
Кто победил на выборах 18 марта
Вредные советы для Ермошиной, как заманить народ на выборы
Илларионов: «Путин задумывается об аннексии Беларуси. И это может случиться еще при Лукашенко»
Две причины, почему ситуация с БелАЭС напрягает все больше
На строительстве Беломорканала погибли десятки тысяч человек. Что там теперь?
«Корчи» и «корыта» продемонстрировали реальные «успехи» белорусской экономики
Как живет 370-летняя деревня, в которой осталось три жителя
Три полезных совета для белорусов, выбирающих итальянскую мебель
Как Лукашенко хочет изменить Конституцию?
«У белорусских VIP-чиновников срывает крышу. Ничего не боятся»
Тракторист-оппозиционер рассказал, чем возмущены в глубинке
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Нарадзілася ў Стоўпцах, вучылася ў Парыжы, жыве ў Атаве
Кортеж автомобилей с белорусскими министрами. Фотофакт
Пятничное меню силовиков из внутренних войск
Папарацци подсмотрели за отдыхом звезды эротических календарей Келли Брук
Как выглядит дорога, которую ремонтировали к приезду Лукашенко, месяц спустя
12 подружек Sports Illustrated Swimsuit
Сара едет. В Перу!
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Комментарии
21.03.2018
Александр Старикевич
4х4: почему у Лукашенко двойственное отношение к БНР

Александр Лукашенко высказался о Белорусской Народной Республике.

Краткое содержание его спича на эту тему во время встречи с творческой молодежью:

1.Нужно знать эти события: «хоть я и историк по первому образованию», но изучал БНР мало.

2.Но гордиться создателями БНР не стоит, «если это было так» (имеются ввиду контакты отцов-основателей республики с немцами).

3.Однако осуждать этих людей не надо: «потому что нас там не было, и мы не понимаем, что тогда происходило».

4.Это печальная страница нашей истории.

В общем, вполне характерное для Александра Лукашенко высказывание, сотканное из противоречий. Если уж эта страница истории является «печальной» из-за телеграммы создателей БНР кайзеру, то какие тогда эпитеты нужно подобрать для СССР? Один совместный парад советских и гитлеровских войск в Бресте, после того, как они раздербанили Польшу, чего стоит! А о том, что «фашистский меч ковался в СССР», написаны целые книги.

Но всё же попробуем сформулировать свои четыре тезиса по поводу восприятия БНР действующим руководством Беларуси.

1.Прискорбно, что власть не нашла в себе сил, чтобы переступить через идеологические барьеры, и организовать празднование юбилея Белорусской Народной Республики на высшем государственном уровне. Это была прекрасная возможность для дальнейшей консолидации нации, но увы…

2.В то же время официальная позиция по отношению к БНР очевидно скорректирована. Еще пару лет назад в госпропаганде доминировали оценки типа «предательская сущность горстки самозванцев, считавших себя правительством государства-призрака». Ныне определения заметно потеплели.

3.Сказав «А», нужно говорить «Б», «Н» и «Р». До последнего времени Лукашенко это сочетание букв вообще старался не произносить: сейчас оно звучит как бы сквозь зубы. Впрочем, «Салідарнасць» еще после июльского упоминания событий 1917-1918 гг. объясняла, почему не стоит обольщаться из-за слов главы государства о БНР.

4.Трудно ждать от человека объективности применительно к тому, что противоречит его базовым установкам. Чтобы далеко не ходить за примерами, скажу о себе. Я плохо отношусь к СССР, и даже если очень постараюсь рассказать о нем непредвзято, то крен в сторону негатива будет достаточно явным.

Полагаю, что Александру Лукашенко, всю жизнь считавшему, что белорусское государство началось с создания БССР, еще труднее провести переоценку ценностей, признать, что без БНР не было бы ни БССР, ни Республики Беларусь. Поэтому едва ли стоит ожидать, что нынешний глава государства когда-нибудь начнет отзываться о БНР в духе Зенона Пазьняка. То есть сказать Александр Лукашенко может всё, что угодно, но в реальности его отношение к Белорусской Народной Республике, по всей вероятности, в лучшем случае останется двойственным.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:11)
Главное
4х4: почему у Лукашенко двойственное отношение к БНР
«Расія, як той бандыт, аддала панічу-немцу дзяўчыну-Беларусь у заклад»
Русской модели, выпрыгнувшей из окна отеля в Дубае, грозит тюрьма
Красавицы из «Минчанки» обыграли одного из лидеров бундеслиги и вышли в финал Еврокубка!
Как Лукашенко слукавил, рассказав о своем отпуске
«Кошмар феминисток» в Минске: 6 характерных эпизодов
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY