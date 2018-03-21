4х4: почему у Лукашенко двойственное отношение к БНР

Александр Лукашенко высказался о Белорусской Народной Республике.

Краткое содержание его спича на эту тему во время встречи с творческой молодежью:

1.Нужно знать эти события: «хоть я и историк по первому образованию», но изучал БНР мало.

2.Но гордиться создателями БНР не стоит, «если это было так» (имеются ввиду контакты отцов-основателей республики с немцами).

3.Однако осуждать этих людей не надо: «потому что нас там не было, и мы не понимаем, что тогда происходило».

4.Это печальная страница нашей истории.

В общем, вполне характерное для Александра Лукашенко высказывание, сотканное из противоречий. Если уж эта страница истории является «печальной» из-за телеграммы создателей БНР кайзеру, то какие тогда эпитеты нужно подобрать для СССР? Один совместный парад советских и гитлеровских войск в Бресте, после того, как они раздербанили Польшу, чего стоит! А о том, что «фашистский меч ковался в СССР», написаны целые книги.

Но всё же попробуем сформулировать свои четыре тезиса по поводу восприятия БНР действующим руководством Беларуси.

1.Прискорбно, что власть не нашла в себе сил, чтобы переступить через идеологические барьеры, и организовать празднование юбилея Белорусской Народной Республики на высшем государственном уровне. Это была прекрасная возможность для дальнейшей консолидации нации, но увы…

2.В то же время официальная позиция по отношению к БНР очевидно скорректирована. Еще пару лет назад в госпропаганде доминировали оценки типа «предательская сущность горстки самозванцев, считавших себя правительством государства-призрака». Ныне определения заметно потеплели.

3.Сказав «А», нужно говорить «Б», «Н» и «Р». До последнего времени Лукашенко это сочетание букв вообще старался не произносить: сейчас оно звучит как бы сквозь зубы. Впрочем, «Салідарнасць» еще после июльского упоминания событий 1917-1918 гг. объясняла, почему не стоит обольщаться из-за слов главы государства о БНР.

4.Трудно ждать от человека объективности применительно к тому, что противоречит его базовым установкам. Чтобы далеко не ходить за примерами, скажу о себе. Я плохо отношусь к СССР, и даже если очень постараюсь рассказать о нем непредвзято, то крен в сторону негатива будет достаточно явным.

Полагаю, что Александру Лукашенко, всю жизнь считавшему, что белорусское государство началось с создания БССР, еще труднее провести переоценку ценностей, признать, что без БНР не было бы ни БССР, ни Республики Беларусь. Поэтому едва ли стоит ожидать, что нынешний глава государства когда-нибудь начнет отзываться о БНР в духе Зенона Пазьняка. То есть сказать Александр Лукашенко может всё, что угодно, но в реальности его отношение к Белорусской Народной Республике, по всей вероятности, в лучшем случае останется двойственным.