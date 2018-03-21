Стало известно, почему отстранили от работы директора «БелДжи»

И. о. директора белорусско-китайского предприятия, производящего автомобили Geely, раскрыл подробности своего назначения.

Первый замминистра промышленности Геннадий Свидерский, который на днях сменил на должности бывшего директора «БелДжи» Дмитрия Батракова, пояснил причины такой перестановки.

– Поскольку задачи многоплановые, они касаются и разных отраслей, и разных субъектов хозяйствования, была просьба китайской стороны временно для усиления работы по вопросам локализации, расширения номенклатуры, создания фундамента продаж, чтобы я, как первый заместитель министра промышленности, возглавил завод, – цитирует Свидерского БЕЛТА.

В то же время перед новым поставлена задача – создать белорусское конструкторское бюро для разработки собственных автомобилей.

– Пока мы построили современный завод, но автомобиль – это разработка наших коллег. Мы ставим задачу получить компетенции в том числе в области разработки, – отметил и. о. директора.

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При этом, низкая цена будущего автомобиля, по мнению руководителя предприятия не является самым важным фактором.

– Для нас неважно, какое место мы занимаем по продажам. Гораздо важнее создать условия для будущего развития, создать базу, на которой мы будем развиваться. Мы не собираемся воевать с конкурентами по цене, для нас важнее состязаться с ними в ценности для потребителя. Это философия компании, – добавил Геннадий Свидерский.

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