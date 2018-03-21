Сотрудники ОАЦ получили право составлять административные протоколы

Должностные лица ОАЦ получили право составлять протоколы об административных правонарушениях.

С 21 марта вступил в силу приказ Оперативно-аналитического центра при президенте №30, по которому должностные лица ОАЦ наделены соответствующими полномочиями.

Так, сотрудники управления защиты информации ОАЦ имеют право составлять протоколы о правонарушениях, предусмотренные ч. 1 ст. 12.7 КоАП (в части нарушения правил и условий осуществления видов деятельности, предусмотренных в лицензии).

В перечень входит предпринимательская деятельность, осуществляемая без специального разрешения (лицензии), когда оно обязательно, либо с нарушением правил и условий осуществления видов деятельности, предусмотренных в специальных разрешениях (лицензиях), если в этих деяниях нет состава преступления.

Также сотрудники управления защиты информации и отдела правового обеспечения имеют право составлять протоколы о правонарушениях, предусмотренные статьями 23.1-23.5 и 24.4-24.6 КоАП. Это неисполнение предписания, воспрепятствование проведению проверки, экспертизы, неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий, оскорбление должностного лица при исполнении, заведомо ложные объяснение либо заявление, отказ свидетеля или потерпевшего от дачи объяснений и другое.