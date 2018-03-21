«На мужа перевели стрелки». Экс-директор двух крупных заводов Орши получил 4 года

Более месяца назад суд Толочинского района Витебской области приговорил бывшего директора Оршанского авиаремонтного завода (ОАРЗ) Владимира Троицкого к 4 годам лишения свободы в колонии усиленного режима и конфискации имущества. Защита и знакомые топ-менеджера не согласны с таким вердиктом.

Судом установлено, что Троицкий злоупотребил служебным положением и нанес ущерб заводу на сумму более 25 тысяч рублей. Топ-менеджеру поставлено в вину то, что в 2011—2013 годах при выполнении работ по объекту «Восстановление охраняемого периметра аэродрома» привлек в качестве подрядчика компанию «ЗаказИнвестСтрой» (одним из владельцев была фирма «ЦентрИнвест», соучредителем которой являлась супруга Троицкого), и завысил стоимость строительства на вышеуказанную сумму.

В частности, ему инкриминировалось, что на завод была поставка около тысячи кубометров песка для строительства песчано-гравийной дороги, оплата была произведена, но работы так и не были выполнены.

Защита Троицкого настаивает, что в ходе судебного процесса не представлено доказательств получения имущественной выгоды, в том числе денежных средств в виде заработной платы, дивидендов, членами семьи обвиняемого либо им самим. В предъявленном обвинении, фактически, один мотив (стремление к обеспечению прибыльной деятельности «ЗаказИнвестСтрой»), указан в качестве как корыстной, так и иной личной заинтересованности обвиняемого одновременно.

Суд не учел, считает защита, что все акты сдачи-приемки работ, которые содержат завышения, подписаны не Троицким, а его замом Рожковским, имевшим соответствующие полномочия.

Адвокаты считают, что суд необоснованно не принял во внимание доводы Троицкого о наличии причин для его оговора у свидетелей Рожковского и Демидчика, чьи показания послужили основанием для прекращения уголовного преследования против них. При этом обвинение против самого Троицкого построено как раз на показаниях этих двух граждан.

Более того, по мнению защиты Троицкого, «изложенные в протоколе судебного заседания показания воспроизводят содержание протоколов следственных действий, находящихся в материалах уголовного дела, вплоть до очевидных грамматических ошибок».

Жена бывшего директора «Оршанского авиаремонтного завода» Нартач Троицкая первоначально отказалась от комментариев.

— Мне бы не хотелось что-то говорить. Мы готовим апелляцию на решение суда, — сказала она.

Однако после услышанных вопросов про обвинения в причинении ущерба, преступно нажитого имущества и аффилированности компаний с мужем выдала эмоциональную речь:

— Слушайте, это абсолютно «заказное» дело. Бывшие силовики, которые работают сейчас на заводе, устроили настоящую травлю меня и моей семьи. Мы стали самыми настоящие изгоями в своем родном городе. После ухода с авиаремонтного завода муж год не мог найти работу. При этом ему сразу сказали, ты будешь «сидеть». Все знакомые советовали уехать в Россию, но он уперся и сказал, что никаких законов не нарушал, ничего не воровал и хочет жить и работать в Беларуси. В итоге, в 2016 году возглавил самое проблемное предприятие города — Оршанский инструментальный завод. Люди, которые выполняли «заказ», завалили жалобами правоохранительные органы с требованием возбудить уголовное дело. Пришло шесть отказов. Но с седьмой попытки им это удалось сделать. Владимир Федорович был вынужден покинуть инструментальный завод. Но и после этого он надеялся, что суд справедливо разберется во всей этой истории. Он не прятался, отвечал на все вопросы, приходил на судебные заседания. Муж стал «стрелочником» в конфликте двух акционеров. Один из них, кто считал, что вложил больше денег в завод, его и «заказал». А у них срывалось выполнение инвестдоговора перед президентом. В итоге нашли крайнего. Что касается афилированности, то экономическим судом это опровергнуто. Скажу больше, когда собрание акционеров [ОАРЗ] утверждало ["ЗаказИнвестСтрой"] в качестве подрядчика для реконструкции общежития завода, то оно знало про наши отношения с мужем и никаких вопросов не возникло.

В 2012 году, согласно распоряжению президента, госпакет акций ОАРЗ купили украинская компания «Мотор Сич» подконтрольная Вячеславу Богуслаеву (около 60% акций) и «Системы инвестиций и инноваций» Александра Садового (почти 40%). Белорусская и украинская компании планировали в течение 2012−2016 годов инвестировать в реконструкцию, модернизацию производственных мощностей ОАРЗ около 12 млн долларов, создать свыше 300 рабочих мест. Инвесторы намеревались вложить серьезные средства в развитие социальной сферы завода и городского поселка Болбасово, где находится завод. Однако в силу разных причин, в том числе из-за российско-украинского конфликта, не все обещанное удалось осуществить.

Источник близкий к белорусскому акционеру завода сказал, что Троицкий отбывает наказание, потому что «сам делов натворил», при этом посоветовав обращаться за полной информацией к Вячеславу Богуслаеву.

По словам другого информированного собеседника, Троицкому и его жене «уже не раз говорили съездить в Запорожье и извиниться перед «дедом».

79-летний Богуслаев давно не был в Орше. Как следует из украинских СМИ, в настоящее время он решает в Украине вопросы, связанные с продажей акций «Мотор Сича».

Представитель «Мотор Сича» отказался обсуждать «белорусский вопрос» и посоветовал обращаться к Богуслаеву. Получить комментарий у него не удалось.

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