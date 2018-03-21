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21.03.2018
Павел Борисов, Meduza
Самоуправляемый автомобиль впервые сбил человека насмерть. Скорее всего, машина не виновата

Вечером в воскресенье, 18 марта, в городе Темпл в штате Аризона 49-летняя Элейн Херцберг шла по обочине дороги и толкала груженый пакетами велосипед. За ней по дороге двигался самоуправляемый автомобиль компании Uber.

Cамоуправляемый автомобиль Uber в Аризоне. Фото Natalie Behring / Reuters / Scanpix / LETA

В машине находился водитель, который теоретически мог перехватить управление, но автомобиль двигался самостоятельно на скорости около 60 километров в час.

Примерно в десять часов вечера по местному времени Херцберг с велосипедом вышла на проезжую часть. Автомобиль не сумел затормозить и сбил ее. В больнице она умерла от полученных травм. Водитель машины не пострадал.

Это первый задокументированный случай смерти пешехода в результате ДТП с участием самоуправляемого автомобиля. Аризона — штат, где можно свободно проводить испытания автономных машин, и где компании, ведущие разработки в этой области, тестируют свои автопилоты. Правила запрещают испытывать машины без водителя: в опасный момент он может перехватить управление на себя.

Первая смерть за рулем автомобиля на автопилоте уже была зафиксирована в 2016 году — тогда водитель Tesla Model S во Флориде проигнорировал все предупреждения бортового компьютера, и машина врезалась в грузовой автомобиль на перекрестке. По некоторым данным, мужчина смотрел кино во время поездки; сенсоры машины, в свою очередь, не смогли распознать грузовик перед автомобилем, поскольку их ослепило солнце.

Расследование

В полиции Аризоны уверены, что автопилот Uber не виноват в случившемся. На улице было темно, и ни машина, ни человек не были бы в состоянии среагировать на неожиданно появившуюся на дороге женщину. Шериф Сильвиа Моир говорит, что женщина шла по неосвещенной стороне дороги, и ее невозможно было заметить. По всей видимости, она хотела перейти дорогу, но пыталась сделать это вдали от пешеходного перехода.

Тем не менее, расследование показало, что самоуправляемый автомобиль не сбавил скорость перед столкновением. Вердикт следствия пока не окончательный.

Uber временно приостановил испытания автономных автомобилей не только в Аризоне, но и в других штатах, в том числе в Калифорнии, а также в Канаде. Что грозит компании в случае, если виновным в в аварии признают автопилот, непонятно: в Аризоне нет законов, регулирующих подобные ситуации. В этом штате практически не передвигаются пешком, при этом он лидирует по количеству смертей пешеходов в США — 1,4 смерти на 100 тысяч человек.

 
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