Лукашенко: «Те люди, которые пытались создать независимую Беларусь, не знали, куда броситься»

По мнению президента, историю о создании БНР знать надо, но гордиться теми событиями не стоит. Он обратил внимание, что те события до сих пор мало изучены, а существующая информация весьма противоречива.

С одной стороны, создатели Белорусской Народной Республики хотели независимости для страны, с другой — они были готовы просить в этом деле помощи у кого угодно, однако потом снова бы оказались под сапогом, цитирует слова Александра Лукашенко со ссылкой на видео телеканалов СТВ и ОНТ портал TUT.BY.

— Я сейчас попросил, чтобы мне еще раз дали (хоть я и историк по первому образованию) справку обо всем, что связано с Белорусской Народной Республикой — БНР. Мы мало изучали, под определенным углом изучали эту часть истории. В основном я знаю, что там было, кто там к кайзеру ходил, к оккупантам, и просили помочь, чтобы Беларусь была независимой. Был и такой факт. И сейчас все дерутся, каждый пытается дать этому явлению оценку. Кто-то действительно хотел, наверное: те люди, которые пытались создать независимую Беларусь, они не знали, куда броситься, — сказал глава государства.

И призвал всех успокоиться, ведь в истории любого государства были разные события:

— Возьмем Германию: у них было страшное событие, которое будут помнить все поколения, — оттуда пришла война. Они уничтожили миллионы ни в чем не повинных людей. Это Холокост не только для евреев, но и для всего мира, особенно для нашего славянского. Во имя чего они это делали? Во имя счастья своего немецкого народа. Они шли сюда, чтобы иметь ресурсы, технологии и так далее. Они, наверное, тогда считали, что поступают правильно. С нашей точки зрения, это варварство, это негодяи.

Лукашенко обратил внимание, что прошло время и в Германии уже не гордятся этим периодом в жизни страны:

— Они же не гордятся, что во времена Гитлера были построены шикарные автобаны, что они там создали мощнейшую экономику, наших людей, украинцев, русских, поляков сгоняли туда, и они там ни за что работали, пока могли передвигаться.

И в белорусской истории, наверное, были определенные ошибки, отметил он.

— Те люди, которые пытались создать независимую Беларусь, не знали, куда броситься. Большевики разогнали съезд (Первый Всебелорусский съезд. — ред), испугавшись, что эта часть империи может отколоться. Беларусь ценнейшая для них была территория, они боялись ее потерять, — пояснил Александр Лукашенко.

По его словам, большевики были готовы предоставить Беларуси определенную независимость и даже разрешили проводить этот съезд, однако, как только заметили, что звучат призывы отколоться от всей страны, они его разогнали.

— Не потому что не хотели дать белорусам какую-то волю, свободу. Они испугались, что вообще потеряют Беларусь, и немцы или другие враги будут под Смоленском, а то и под Москвой. Так у них мозги крутились. Я уже не себя часто преломляю, думаю, как бы я тут поступал.

Вместе с тем, по мнению главы государства, решение создателей БНР просить помощи у Германии не могло в полной мере обеспечить независимость Беларуси:

— От одного сапога с востока побежали на запад под сапог кайзера. Можно это и так расценивать. Но я просил бы не судить их строго, потому что нас там не было и мы это не переживали психологически, не понимаем, что тогда происходило. Страстное желание сделать Беларусь независимой их могло толкнуть хоть к кайзеру, хоть черт знает к кому. Были и такие люди. Хорошая это страница в нашей истории? Наверное, не совсем.

Он подчеркнул, что умные люди должны знать правду о тех событиях:

— Не заклеивать, не выдергивать из контекста. Но гордиться этим, если это было так, не надо. Это была печальная страница, и в истории многих народов таких печальных страниц была масса.

Президент задался вопросом, почему мы это выпячиваем? Как в судьбе любого человека, были периоды, о которых вспоминать не хочется, так и в стране.

— Не надо это педалировать, подставляться нельзя. Как это сделала Украина. Ну зачем надо было костылять русских, русский язык. Если вы хотите, чтобы все разговаривали на украинском, читай на белорусском языке. Это надо делать аккуратно. Если вы хотите, давайте на беларускай мове будзем больш размаўляць, пачынаючы з дзіцячых садкоў. Спокойно это будем делать.

Сейчас я слышу БНФ современная (я был свидетелем зарождения этого БНФ, я их всех знал, мы с Позняком были в прекрасных отношениях) параллели проводит: вось Лукашэнка, вось мы БНФ, сёння Лукашэнка робiць тое, што мы казалi. Да господь с вами. Вы только и делала то, что казалi и настраивали русских, украинцев и других против себя. Вот, что вы казалi: «мы незалежныя», «усе ворагi». А Лукашенка гэта рабіў без гвалту. Я тоже сторонник суверенитета и независимости больше, чем кто-либо из здесь сидящих и их тоже. БНФ ломят свое: «давай дзяржаўнае свята», «гэта была незалежнасць». Это не наш путь.

Лукашенко считает, что находясь в центре Европы, мы должны жить так, чтобы нам завидовали:

— Я как главный здесь руководитель должен обеспечить суверенитет и безопасность. И не надо под видом какого-то БНР, БССР или чего-то ломать. Да, это было в нашей истории. И мы должны адекватно это оценивать: вот это — плохо, это — совсем плохо, это — надо понимать, а это — надо ценить.