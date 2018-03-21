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21.03.2018
Наталья Заморская, Газета.Ру
Русской модели, выпрыгнувшей из окна отеля в Дубае, грозит тюрьма

Модель из Иркутска Екатерина Стецюк заключили под стражу в ОАЭ после того, как она выпрыгнула с шестого этажа отеля в Дубае, сломав себе позвоночник.

По словам 22-летней россиянки, она получила травмы, спасаясь от 39-летнего пакистанца. Однако в полицию обратилась не Стецюк, а ее несостоявшийся ухажер.

Российские дипломаты прокомментировали инцидент с 22-летней россиянкой Екатериной Стецюк, получившей травмы в ОАЭ. Как рассказал РИА «Новости» вице-консул в Дубае и Северных эмиратах Иван Губанов, в начале марта в генконсульство по линии центрального бюро Интерпола при МВД РФ по городу Иркутску поступило обращение матери Стецюк, Инги Ивановой, о пропаже дочери.

Сотрудники генконсульства разыскали девушку в больнице, где та оказалась с травмой позвоночника и внутренних органов. Она перенесла две операции и в настоящий момент, по словам врачей, ее состояние оценивается как удовлетворительное.

Как рассказала дипломатам Стецюк, травмы она получила, упав с шестого этажа одного из отелей в Дубае. На столь отчаянные меры она пошла, спасаясь от навязчивого ухажера. «В ночь на 3 марта произошла ссора между Стецюк и ее знакомым (гражданином Пакистана, 39 лет), в ходе которой, со слов россиянки, пакистанец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытался нанести ей ранения ножом», — рассказал Губанов.

Мать девушки заявила, что где сейчас находится Стецюк неизвестно, но, предположительно, она пребывает в полиции — об этом Ивановой заявил адвокат, разбирающийся с инцидентом на месте.

В полицию, по словам Ивановой, обратился обидчик ее дочери: он утверждает, что девушка сама кинулась на него с ножом, а он, защищаясь, вытолкнул ее из окна. 39-летний гражданин Пакистана в настоящее время задержан полицией Дубая.

Вице-консул подчеркнул, что генконсульство находится на связи со Стецюк и ее родственниками, а также с компетентными органами ОАЭ. Дипломаты также держат «ситуацию под приоритетным контролем». «До окончания расследования россиянка должна будет находиться на территории ОАЭ», — сказал Губанов.

Екатерина Стецюк — жительница Иркутска. По утверждению друзей, она работала моделью в родном городе, а в Дубай отправилась работать по контракту. Девушка приехала в Эмираты 16 февраля «для участия в видеосъемках в качестве модели по приглашению неустановленных лиц в одной из соцсетей», заявил вице-консул. По словам матери потерпевшей, девушка ранее работала моделью в Южной Корее, рекламируя товары и участвуя в показах.

Как полуголые россиянки прославляют отдых в Дубае

В инстаграме она подписана на несколько страниц модельных агентств, а также страницы с вакансиями работы за рубежом для привлекательных девушек: танцовщицы go-go, хостес и стрип. Незадолго до инцидента Стецюк выложила пост с фотографией яхты и написала: «Продается».

По словам юристов, если разрешения на работу в ОАЭ у Стецюк не было, то у девушки могут возникнуть дополнительные проблемы с законом.

— Следует уточнить, находилась ли россиянка в пределах срока действия своей визы, а также то, какой именно типа визы она получила, — рассказал «Газете.Ru» член коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Владимир Старинский. — Здесь может возникнуть дополнительная ответственность: туристическая виза не позволяет работать. Если у девушки рабочей визы не было, это может стать поводом для еще одного обвинения со стороны ОАЭ. С другой стороны, модельная деятельность малоуловима. К примеру, девушка прибыла в Дубай с фотографом и сделала несколько снимков на пляже. Сложно доказать, что это работа.

Старинский также добавил, что девушку действительно могли отправить в тюрьму за ложное обвинение участника инцидента до выяснения обстоятельств.

Сопредседатель Общественного совета при Ростуризме Дмитрий Давыденко объяснил «Газете.Ru», что в соответствии с внутренним законодательством ОАЭ девушке придется дожидаться решения суда. Кроме того, необходимо выяснить, кто из участников инцидента говорит правду – в этом в том числе могут помочь и записи с камер видеонаблюдения в отеле. По его мнению, случай Стецюк может служить лишним напоминанием о том, как важна страховка – в которую в том числе входит и юридическая помощь.

Впрочем, по словам Давыденко, граждане РФ могут попасть в неприятности в ОАЭ и по куда более безобидным поводам.

— В России и Эмиратах разные представления о законности, многие законы основаны на исламе. Россияне достаточно легко их нарушают, сами того не зная. Это другое правовое поле. То, что у нас нормально — там таковым не считается, — отметил он.

Генеральный директор агентства Global Vision, занимающегося трудоустройством россиян за рубежом, Валерий Ильмаст рассказал «Газете.Ru», что спрос на работу в ОАЭ среди молодых женщин с каждым годом растет: «Девушки чаще всего выбирают вакансии в отелях, ресторанах, магазинах. Что касается возрастных ограничений, то активнее всего ищут работу в ОАЭ женщины до 35 лет».

При этом местные власти предъявляют достаточно жесткие требования к иностранцам, намеренным работать в стране легально. Устроиться на работу в Эмиратах не так легко: требуется довольно обширный пакет документов.

— В ОАЭ сравнительно высокие зарплаты, особенно в сфере облуживания. Однако необходим подтвержденный опыт работы в России, справка о несудимости, легализуемая в посольстве ОАЭ, и множество разных документов от работодателя: анкеты, формы, бланки. Знание английского языка также является обязательным, — перечислил Ильмаст.

Россиянки стремятся работать в индустрии моды за границей, однако не всегда оказываются защищенными. В октябре прошлого года в Шанхае умерла 14-летняя модель из Перми Влада Дзюба. Российское генконсульство в Шанхае назвало причиной смерти полиорганную недостаточность, сепсис и инфекционное поражение нервной системы.

По данным российских СМИ, Дзюба жаловалась матери на усталость и плохое самочувствие. Страховку должна была обеспечить принимающая сторона, однако осталось неизвестным, почему этот документ так и не был оформлен. Представители российских модельных агентств утверждают, что случившееся – трагическая случайность, не связанная с работой.

 
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