Почему Лукашенко не берет пример с Трампа и не идет в социальные сети?

Глава государства анонсировал серию своих встреч с представителями нового поколения, но не изъявил желания заводить страницу в Instagram. Чем объясняются эти противоположные стремления?

Медиаэксперт Павлюк Быковский отмечает, что в других странах все чаще главы государств имеют аккаунт в социальных сетях. И ведут их пресс-службы либо другие назначенные специалисты.

Один из самых ярких примеров – действия Дональда Трампа в США. Он использует социальные сети, чтобы выступать перед широкой аудиторией без посредников в виде не всегда лояльных СМИ.

– В случае Трампа это работает, – говорит Павлюк Быковский.

Что же на самом деле останавливает главу Беларуси от подобного шага? Медиаэксперт называет возможные причины:

– Скорее всего, все упирается в то, что у него нет личной потребности в этом. Александр Лукашенко принадлежит к поколению, которое привыкло потреблять информацию еще до наступления эры интернета. Он достаточно давно выпал из обычной жизни в жизнь крупного чиновника, и теперь ему удобнее смотреть специально подготавливаемые для него выжимки из материалов прессы. А дополнительно общаться, отстаивать свою позицию у него потребности не возникает.

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