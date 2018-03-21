Красавицы из «Минчанки» обыграли одного из лидеров бундеслиги и вышли в финал Еврокубка!

20 марта состоялся ответный матч ½ финала Кубка ЕКВ между «Минчанкой» и «Штутгартом».

Фото vk.com/vc.minsk

Неделю назад белорусский клуб одержал сенсационную победу на выезде. «Минчанка» оказалась сильнее клуба бундеслиги, считавшегося явным фаворитом в этом полуфинале – 3:2 (25:15, 22:25, 25:21, 11:25, 15:8).

Но в Беларусь немецкая команда заявилась с намерением взять реванш. И поначалу события развивались под её диктовку. «Штутгарт» выиграл две первых партии. «Минчанка» зависла над пропастью.

Но именно в этот момент наши волейболистки проявили сверхволевой характер. Третья и четвертая партии остались за ними, причем преимущество было минимальным.

Но в пятой чаша весов качнулась снова в сторону немок. Поскольку счет по итогам двух матчей сравнялся, была назначена «золотая партия», которая и определила победителя. В решающий момент наши девушки наголову разбили мощную немецкую команду. И впервые в истории оказались в финале второго по значимости еврокубка.

Белорусский волейбол не знал таких успехов более 30 лет. В 1987-м минский «Коммунальник» завоевал Кубок обладателей кубков.

Минчанка (Беларусь) – Штутгарт (Германия) – 2:3 (19:25, 20:25, 25:23, 25:23, 12:15). Золотая партия – 15:8

В финале наша команда сразится с турецким «Эджзаджибаши». Первый матч состоится 3 апреля в столице Беларуси.

Успех этот особенно ценен, если учесть, что в составе нашей команды нет ни одной легионерки. Во вторник девушки из «Минчанки» показали, сколь они сильны. А как волейболистки красивы, читатели могут убедиться благодаря фотоподборке, которую опубликована здесь.