Красавицы из «Минчанки» обыграли одного из лидеров бундеслиги и вышли в финал Еврокубка!

.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Обложка дня. Новый срок Путина (18+)
«Белтелеком» объявил о повышении тарифов
Российский лоукостер рекламирует рейс в Германию под лозунгом «На Берлин!». Фотофакт
Как Коля Лукашенко троллит папу. Видеофакт
Стало известно, почему отстранили от работы директора «БелДжи»
Сотрудники ОАЦ получили право составлять административные протоколы
«На мужа перевели стрелки». Экс-директор двух крупных заводов Орши получил 4 года
Самоуправляемый автомобиль впервые сбил человека насмерть. Скорее всего, машина не виновата
Лукашенко: «Те люди, которые пытались создать независимую Беларусь, не знали, куда броситься»
Русской модели, выпрыгнувшей из окна отеля в Дубае, грозит тюрьма
Почему Лукашенко не берет пример с Трампа и не идет в социальные сети?
Цитата дня. Лукашенко высказался о праздновании 100-летия БНР
Российская полиция отказалась возбуждать дело по избиению бабушки, которая ехала к сыну в Витебск
Белорусская АЭС больше не может выдержать удар большого самолёта. А раньше могла
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Как во внутренних войсках обнаружили банду
«Обыкновенный грабеж населения будет под прикрытием заботы о безопасности»
Москва завралась: потрясающий прокол Захаровой
Ворвались в дом, где были дети, распылили газ, сломали мебель
В Дубае 22-летняя российская модель прыгнула с 6-го этажа отеля

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«Ва ўсіх бытавуха як бытавуха, а ў цябе бээнэфаўцы маршыруюць па вёсках»
Супруга премьер-министра часто находится в оппозиции
Курьёзы и фальсификации на выборах в России
Кто победил на выборах 18 марта
Вредные советы для Ермошиной, как заманить народ на выборы
Илларионов: «Путин задумывается об аннексии Беларуси. И это может случиться еще при Лукашенко»
Две причины, почему ситуация с БелАЭС напрягает все больше
На строительстве Беломорканала погибли десятки тысяч человек. Что там теперь?
«Корчи» и «корыта» продемонстрировали реальные «успехи» белорусской экономики
Как живет 370-летняя деревня, в которой осталось три жителя
Три полезных совета для белорусов, выбирающих итальянскую мебель
Как Лукашенко хочет изменить Конституцию?
«У белорусских VIP-чиновников срывает крышу. Ничего не боятся»
Тракторист-оппозиционер рассказал, чем возмущены в глубинке
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Нарадзілася ў Стоўпцах, вучылася ў Парыжы, жыве ў Атаве
Кортеж автомобилей с белорусскими министрами. Фотофакт
Пятничное меню силовиков из внутренних войск
Папарацци подсмотрели за отдыхом звезды эротических календарей Келли Брук
Как выглядит дорога, которую ремонтировали к приезду Лукашенко, месяц спустя
12 подружек Sports Illustrated Swimsuit
Сара едет. В Перу!
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Спорт
21.03.2018
Михаил Миронович
Красавицы из «Минчанки» обыграли одного из лидеров бундеслиги и вышли в финал Еврокубка!

20 марта состоялся ответный матч ½ финала Кубка ЕКВ между «Минчанкой» и «Штутгартом».

Фото vk.com/vc.minsk

Неделю назад белорусский клуб одержал сенсационную победу на выезде. «Минчанка» оказалась сильнее клуба бундеслиги, считавшегося явным фаворитом в этом полуфинале – 3:2 (25:15, 22:25, 25:21, 11:25, 15:8).

Но в Беларусь немецкая команда заявилась с намерением взять реванш. И поначалу события развивались под её диктовку. «Штутгарт» выиграл две первых партии. «Минчанка» зависла над пропастью.

Но именно в этот момент наши волейболистки проявили сверхволевой характер. Третья и четвертая партии остались за ними, причем преимущество было минимальным.

Но в пятой чаша весов качнулась снова в сторону немок. Поскольку счет по итогам двух матчей сравнялся, была назначена «золотая партия», которая и определила победителя. В решающий момент наши девушки наголову разбили мощную немецкую команду. И впервые в истории оказались в финале второго по значимости еврокубка.

Белорусский волейбол не знал таких успехов более 30 лет. В 1987-м минский «Коммунальник» завоевал Кубок обладателей кубков.

Минчанка (Беларусь) – Штутгарт (Германия) – 2:3 (19:25, 20:25, 25:23, 25:23, 12:15). Золотая партия – 15:8

В финале наша команда сразится с турецким «Эджзаджибаши». Первый матч состоится 3 апреля в столице Беларуси.

Успех этот особенно ценен, если учесть, что в составе нашей команды нет ни одной легионерки. Во вторник девушки из «Минчанки» показали, сколь они сильны. А как волейболистки красивы, читатели могут убедиться благодаря фотоподборке, которую опубликована здесь.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:5)
Главное
4х4: почему у Лукашенко двойственное отношение к БНР
«Расія, як той бандыт, аддала панічу-немцу дзяўчыну-Беларусь у заклад»
Русской модели, выпрыгнувшей из окна отеля в Дубае, грозит тюрьма
Красавицы из «Минчанки» обыграли одного из лидеров бундеслиги и вышли в финал Еврокубка!
Как Лукашенко слукавил, рассказав о своем отпуске
«Кошмар феминисток» в Минске: 6 характерных эпизодов
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY