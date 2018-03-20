Как выглядит первая «Мисс Беларусь» 20 лет спустя

Светлана Крук в Инстаграме рассказала, как победа в конкурсе красоты изменила ее жизнь.
Та-дам!!! Юбилей! 18 марта 1998 г прошёл первый в истории конкурс красоты Мисс Беларусь! Конкурс проводится раз в два года очень масштабно, идёт прямая трансляция, в зале присутствует президент, победительница становится национальным героем и представляет свою страну на конкурсе Мисс Мира. Мне вдвойне приятно, что я стала первой победительницей. В 98-м году мне подарили чайник, 300 $ и контракт с итальянским модельным агентством. Но это не главное! Корона изменила полностью мою жизнь. Я объездила почти весь мир. Я работала на подиумах Милана и США. За эти 20 лет из категории Мисс я перешла в категорию Миссис. У меня 3 детей. Я лауреат конкурса Учитель года. В прошлом году я победила в самом крутом мировом финале Миссис Земной шар. Сейчас я являюсь национальным директором конкурсов Миссис Вселенная и Миссис Земной шар, готовлю красавиц для участия в мировых конкурсах. Корону Мисс Беларусь -98 бережно храню. #миссбеларусь98 #миссбеларусь #belarus #онт @missbelarus2018 @ivan.padrez @onttvchannel #20летспустя @belarusmodels_by
18 марта 1998 год. Первый в истории страны конкурс Мисс Беларусь. Я сегодня давала интервью очень вежливому и приятному журналисту из Onliner.by Никите Мелкозерову. Так он мне передал привет из прошлого, а именно эти фотографии, которые я никогда не видела. Спасибо Вам @aliaksandr_ruzhechka за эти фото и прекрасные воспоминания. #миссбеларусь98 #миссбеларусь #belarus #mrs_globe @missbelarus2018 @onttvchannel #ont @belarusmodels_by #beauty #peagent