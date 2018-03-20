Российская полиция отказалась возбуждать дело по избиению бабушки, которая ехала к сыну в Витебск

Помните историю «бабушки из сугроба» — пенсионерки, жестоко избитой в Москве по дороге из Бухары к родным в Витебск? Полиция Домодедово отказала в возбуждении уголовного дела в связи с получением 79-летней гражданкой Узбекистана Неллой Чевтаевой тяжелых травм.

Об этом TUT.BY сообщил ее сын Андрей.

Нелла Чевтаева. Фото: архив ПСО «Лиза Алерт»

Напомним, эта история произошла в декабре 2017 года. Нелла Степановна Чевтаева переезжала из узбекской Бухары к родным в Витебск. Сын купил для нее здесь квартиру — за деньги, вырученные женщиной от продажи бухарской недвижимости.

Когда самолет приземлился в подмосковном Домодедово и женщина вышла из аэропорта, кто-то напал на нее, жестоко избил, забрал деньги и документы — и бросил в канаве.

Пенсионерку со страшными следами от побоев и потерей памяти нашел житель Домодедово, позвонил волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Они устроили ее в больницу, нашли родных в Беларуси, помогли восстановить паспорт. В Витебск Нелла Степановна и ее сын Андрей, инвалид второй группы, вернулись только через месяц, 15 января.

Андрей Чевтаев. Фото Игорь Матвеев

— Я получил письмо из управления МВД России по городскому округу Домодедово Московской области, датированное 9 февраля. Начальник отдела майор Николай Сидоренко уведомляет, что «вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела на основании пункта 1 части 1 статьи 24 УПК Российской Федерации — за отсутствием состава преступления». Я не буду больше ничего пытаться доказывать, это все равно бесполезно — никого российская полиция искать не будет, — считает Андрей Чевтаев.

21 февраля Нелле Чевтаевой вручили в Витебске вид на жительство.

— Оформили документ довольно быстро: на всю процедуру ушло чуть больше месяца, — отметил сын пенсионерки.

Но осталась проблема с получением пенсии:

— Пока мама получает минимум — более 60 рублей. Чтобы получать пенсию полностью, нужно собрать еще документы, снова отправить запрос в Узбекистан, а там в течение 3 месяцев будут восстанавливать трудовую книжку матери.

По словам Андрея, память к его маме так и не вернулась.

— Самочувствие мамы получше, но то, что с ней произошло в Домодедово, она так и не вспомнила. По-прежнему повторяет только одно: на нее напали выходцы с Востока. Побои, которые она получила, заживают плохо — все-таки возраст, да и черепно-мозговая травма — это не мелочь. К чужим людям мама продолжает относиться с опаской. Одну ее никуда нельзя отпускать, может потеряться. На улице бывает только в моем сопровождении. Правда, мама сама за собой ухаживает: стирает, еще что-то делает в быту, но надолго ее одну оставлять нельзя. Но хорошо то, что она не ушла в себя, не замкнулась. Если какие-то проблемы, она делится.

Наученный горьким опытом, Андрей Чевтаев просит всех читателей быть внимательнее к своим пожилым родственникам.