Белорусская АЭС больше не может выдержать удар большого самолёта. А раньше могла

Замминистра энергетики Беларуси Михаил Михадюк дал литовскому телеканалу LRT большое интервью о Белорусской АЭС. Литовцев интересовало, сможет ли атомная станция выдержать удар самолёта. Михадюк ответил — нет, не сможет.

Так строилась БелАЭС. Фото TUT.by

— Сегодня в мире нет ни одной станции — в мире! — которая выдержала бы большой самолёт. Это такие капитальные вложения [в защиту] нужно сделать, что станция никогда не окупится, — заявил Михаил Михадюк.

Прозвучит странно, но ещё в 2015 году тот же Михадюк был уверен в том, что АЭС способна уцелеть после падения большого самолёта. Рассказывая о преимуществах станции, он заявлял, что степень её надёжности позволяет выдержать «падение самолёта со скоростью 215 м/c». А 215 м/с (774 км/ч) — это скорость крупного пассажирского самолёта, а не “кукурузника”, которые в принципе не летают быстрее 300 км/ч.

Проектировщики говорили о больших пассажирских самолётах

В том, что Белорусская АЭС выдержит падение пассажирского самолёта, убеждали нас и проектировщики станции. В 2006 году, когда вопрос о строительстве ещё широко обсуждался в обществе, а многие колебались и сомневались в её надёжности, пример с самолётом выглядел особенно эффектно. Правда, страница с ним исчезла с сайта “Росатома”. Но веб-архив всё помнит. Посмотрите — на картинке, иллюстрирующей защиту будущей АЭС от внешних воздействий, нарисован не “кукурузник”, а самолёт с турбовинтовыми двигателями.

Инфографика: «Росатом»

Сайт компании «Атомстройэкспорт», входящей в структуру «Росатома», убеждает в надёжности своих АЭС инфографикой с ещё более внушительным самолётом — «весом 400 тонн, со скоростью 200 м/с». Это сопоставимо с максимальным взлётным весом одного из самых тяжёлых пассажирских «Боингов» — Boenig 747-400ER весит 412 тонн. Правда, максимальный взлётный вес тяжёлого Airbus вроде A380-900, превышает 550 тонн — это существенно больше заявленной прочности БелАЭС.

Инфографика: «Атомстройэкспорт»

Что говорят официальные документы Белорусской АЭС?

На сайте www.belaes.by можно найти две редакции отчёта об оценке воздействия БелАЭС на окружающую среду. В обеих — и в предварительной, и в финальной — слово «самолёт» упомянуто трижды. Два из трёх раз это просто самолёт. И только один раз речь идёт о падении «небольшого самолета».

Cайт РУП «Белорусская атомная электростанция» сообщает конкретные цифры — и они на порядок скромнее, чем те, которыми убеждали нас в надёжности БелАЭС проектировщики. Там сказано, что станция выдержит падение самолёта весом в 20 тонн.

Инфографика: РУП «Белорусская атомная электростанция»

Выдержит — не выдержит. Гадаем на АЭС

Впрочем, руководитель группы БелАЭС Николай Груша в 2016 году утверждал, что станция рассчитана на попадание «примерно на 7 тонн боевого самолёта с концентрированной массой», но выдержит и падение самолёта массой в 200 тонн. Ведь «это масса, которая рассредоточена в моторных отсеках, топливных баках». Специалист подчёркивал, что вероятность падения самолёта на Островецкую АЭС ничтожно мала:

— К тому же, страна знает, сколько самолётов в сутки летает, какие самолёты. При необходимости авиалинии изменяют трассы… Здесь же у нас будут стоять свои воинские части… К тому же, что такое масса самолёта? Рассчитано примерно на 7 тонн боевого самолёта с концентрированной массой. Если говорить о самолёте «Боинг» массой 200 тонн — это масса, которая рассредоточена в моторных отсеках, топливных баках… Это не та нагрузка на единицу площади, которая не позволила бы оболочке выдержать, — рассказывал Николай Груша.

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