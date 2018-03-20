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Комментарии
20.03.2018
Михаил Брошин
«Кошмар феминисток» в Минске: 6 характерных эпизодов

«Вы как будто на партсобрании. Почему такие грустные?!» — оценила участниц церемонии «Женщина года-2017» певица Инна Афанасьева. И попала в самую точку.

Фото Надежды Бужан, TUT.BY

Такое мероприятие могло пройти в Минске, как в марте 2018 года, так и, к примеру, полувеком ранее. Как будто кто-то законсервировал и советскую атмосферу, и массовку.

Репортаж TUT.BY с «Женщины года» позволяет составить достаточно полное впечатление и о церемонии, и о уровня сознания, присущем её участницам. Это собрание стало бы кошмаром для феминисток мира, если бы они о нем когда-нибудь узнали.

Чего стоит одно представление фигуранток церемонии о правах женщин в современном мире! Как вам такое заявление: «У нас женщинам дали все права: хочешь — управляй трактором, хочешь — грузовиком». И это говорит бывший руководитель Национального банка Надежда Ермакова, ныне занимающая пост зампреда Белорусского союза женщин.

Да и другие сентенции на этот счет очаровательны. Например, предположение, что на Западе феминистки борются за свои права исключительно по причине того, что государство им что-то недодаёт, в то время как наше заботится о женщинах чуть ли не избыточно.

Наверняка неоднозначно было бы воспринято борцами за равенство полов и заявление супруги премьер-министра Ольги Кобяковой о том, что фривольный анекдот, рассказанный мужчиной в присутствии женщины во время переговоров – это уместно.

Тем более, что глава Военно-промышленного комплекса Олег Двигалев тут же продемонстрировал, как это делается, прямо со сцены.

«Контрольным в голову» стало бы заявление всё той же Ермаковой: «Нам нельзя быть феминистками».

Но вопрос, конечно, не в том, кто в мире что о нас подумает. Можно, конечно, просто поиронизировать над официозным мероприятием, но лучше задуматься над тем, что оно показало срез части нашего общества.

Вот почему «Женщина года-2017» заслуживает внимания. Церемония наглядно продемонстрировала, сколь отличаются взгляды белорусских и западных дам на свою роль в обществе. Можно спорить о том, к счастью это или к сожалению (наверняка в чем-то оно хорошо, а в чем-то плохо), но нельзя игнорировать распространенный образ мышления, который мало изменился за последние десятилетия. Потому что, как ни крути, а сознание влияет на бытие, настоящее и будущее.

Нежные объятия на «Женщине года»

Супруга премьер-министра часто находится в оппозиции

 
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