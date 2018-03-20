Забрали «в партизаны»: Александру Власкину 45 лет и его призвали в армию
Построение в противогазах
Публикуем дневник с согласия автора и без изменений.
14 марта, 16:45
Братья по разуму, полагаю, что в ближайшие 25 дней минимум, до 9 апреля, я буду недоступен для коммуникации. Меня забривают в партизаны. Родной военкомат напал на меня по месту работы и вручил повестку на выезд на сборы завтра, 15 марта, на рассвете.
Сильно надеюсь, что такое срочное забривание в солдаты никак не связано с опасностью отечеству.
15 марта, 9:43
На призывном пункте полковник возмущенной толпе офицеров запаса:
- Ну что вы, б***, орете тут, "семья, **йня". В военкомат приходят с женами, дети орут. Как бабы! Родина выбрала вас, надо радоваться, это честь!
Кажется, качество политруков не сильно повысилось за последние 25 лет…
15 марта, 17:01
«Происхождение» - интересуется армейская анкета.
Варианты: из рабочих, из крестьян, интеллигенция, другое (указать).
Нахлынули воспоминания из этих вот СССРов.
А если я из интеллигентных крестьян? И какие варианты могут быть в «другом»? Номенклатура? Деклассированный элемент? Лишенец?
Скоро про родственников за границей, небось, спросят…
15 марта, 18:37
- Нас, наконец, покормят? - говорит мужчина за 50. Мы тут весь день в основном чего-то ждем в армиях этих, заскучали и некормлены.
- А вам, когда повестку вручали, не сказали взять с собой поесть на сегодня?
- Меня с работы взяли! Вот, сумка рабочая! Прямо с утра пришел на работу, а там уже ждут, хватают под локти и - на сборный пункт. Я думал - п****ц, война! Откуда у меня бутеры?
Мне еще повезло с моими 15 часов на сборы…
15 марта, 20:42
- Власкин, на оформление, - говорит офицер. - Вы ж по связям с общественностью?
- Ну, да. Вроде. - Идемте.
Выходим, идем.
- Это вы сегодня тутбаю интервью давали?
- Да, я.
- Ваши будущие коллеги уже показывали.
- Ругались?
- Нет, зачем же. Ждут вас.
16 марта, 6:37
Ну вот как так? Вчера на оформлении с моей папкой носились четыре человека, просили подождать там, подождать тут, что-то важное хотели мне сказать. Я чувствовал себя особенным. Всех строем водили, меня индивидуально.
Потом вдруг - "обмундирование, бегом на улицу, вы кто, номер группы, как не сообщали, быть не может, ждать у курилки".
А потом про меня вдруг забыли. И я стоял у курилки, и ходили офицеры и говорили: «Вы кто?» А потом: «Ну, пойдем, узнаем»
Меня и еще двух потерящек куда-то привели и бросили спать «гденить там, где найдете». Дрыхнуть в казарме это вам не «Сон в летнюю ночь» Вильяма нашего.
И вот шесть утра. Будильник, барабаны, у всех подъем, на всех орут сержанты, а мы трое тоже хотели бы, может, чтоб поорали. Сержанты хотя б знают, где кормят…
Такие дела.
А, смартфон, наверное, забирать особого смысла у меня нет. Тут две розетки на 50 человек. Так что придется его выключать. Ну, если меня не найдут и не переведут в какое-нить другое место.
Армия, блин… Всю жизнь, мать его, мечтал…
17 марта, 19:16
Сборы в монологах и диалогах.
- Товарищи! Тут собрались настоящие мужчины, те, которые выразили желание помочь Родине выполнить возложенные на нас задачи. Поздравляю вас с началом учений! Для нас это - настоящий праздник. Есть, правда, те, кто не захотел к нам присоединиться и прикрылся всякими справками. Мы уже проинформировали о них прокуратуру, пусть разбираются!
____
В столовой:
- Приятного аппетита.
- И вам. Резервист? И как вам в армии?
- Какой-то полный бардак.
- А вы где срочную служили?
- У меня кафедра была. А вы?
- А я сейчас служу. Тут. Уже 15 лет.
- Ой. Не хотел обидеть.
- Да ладно…
____
- Где ваша командирская сумка. Какой вы начальник без сумки? Г*вно, а не начальник!
____
- А если на вас сейчас американцы со спутника смотрят, что они скажут?
- Уржутся и потеряют боеспособность!
18 марта, 17:14
В бане. Развесело-крикливая грудастая тетка с игривым пучком на голове, раздает мыло цвета изысканной белой моли, дешевые водорастворимые нитяные мочалки и полотенца, закупленные еще, наверное, при бровеносце Брежневе. "Полотенца верните, мальчики! Я ж посчитаю!"
Помылся, нахожу тетку, интересуюсь: «Куда кидать использованные мыло и мочалку?»
Нежно обнимает меня за плечо: «Что ты, милай, забирай с собой! Это тебе на всю войну, до самой победы!»
Профит. Вернусь домой, в семью, с новой мочалой…
18 марта, 22:46
Нельзя не отметить, что жизнь у военных проще в некоторых вещах. Сегодня вот работали, и вдруг заглох дизель-генератор. Офицер-"хозяин" машины был вызван на какое-то совещание.
Звоню, сообщаю.
- Заглох? Так пусть солдат дольет дизель и заведет!
- Он залил. А заводить без хозяина не имеет права. Ему нужен приказ.
- Так дай приказ! Че ты мурыжишься? Ты ж все равно старше меня по должности.
Охренеть. Сработало.
20 марта
Двое в очереди в столовой:
- Б****, опять синтетическое пюре со следами тушенки. За**ли, четвертый ужин подряд!
- Ну че ты ноешь, оно из всего - самое съедобное ж.
- Интриги нет, понимаешь? Раньше хоть тут была - интересно, что за говно они подсунут завтра, а сейчас нет.
- Не ори, а то будет тебе интрига. И не одна.
20 марта
- Товарищи офицеры, сегодня на построение на занятия выходим по форме «с противогазом». Всем все ясно?
Разговорчики в строю:
- Надеюсь, у комбрига нет маленького сынишки…
- Чтоб слоники побегали? Да ладно, там сегодня телевидение будет.
- Поверь мне, телевизионщики хуже детей…
Завтрак резервиста