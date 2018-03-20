Забрали «в партизаны»: Александру Власкину 45 лет и его призвали в армию

Построение в противогазах

Публикуем дневник с согласия автора и без изменений.

14 марта, 16:45

Братья по разуму, полагаю, что в ближайшие 25 дней минимум, до 9 апреля, я буду недоступен для коммуникации. Меня забривают в партизаны. Родной военкомат напал на меня по месту работы и вручил повестку на выезд на сборы завтра, 15 марта, на рассвете.

Сильно надеюсь, что такое срочное забривание в солдаты никак не связано с опасностью отечеству.

15 марта, 9:43

На призывном пункте полковник возмущенной толпе офицеров запаса:

- Ну что вы, б***, орете тут, "семья, **йня". В военкомат приходят с женами, дети орут. Как бабы! Родина выбрала вас, надо радоваться, это честь!

Кажется, качество политруков не сильно повысилось за последние 25 лет…

15 марта, 17:01

«Происхождение» - интересуется армейская анкета.

Варианты: из рабочих, из крестьян, интеллигенция, другое (указать).

Нахлынули воспоминания из этих вот СССРов.

А если я из интеллигентных крестьян? И какие варианты могут быть в «другом»? Номенклатура? Деклассированный элемент? Лишенец?

Скоро про родственников за границей, небось, спросят…

15 марта, 18:37

- Нас, наконец, покормят? - говорит мужчина за 50. Мы тут весь день в основном чего-то ждем в армиях этих, заскучали и некормлены.

- А вам, когда повестку вручали, не сказали взять с собой поесть на сегодня?

- Меня с работы взяли! Вот, сумка рабочая! Прямо с утра пришел на работу, а там уже ждут, хватают под локти и - на сборный пункт. Я думал - п****ц, война! Откуда у меня бутеры?

Мне еще повезло с моими 15 часов на сборы…

15 марта, 20:42

- Власкин, на оформление, - говорит офицер. - Вы ж по связям с общественностью?

- Ну, да. Вроде. - Идемте.

Выходим, идем.

- Это вы сегодня тутбаю интервью давали?

- Да, я.

- Ваши будущие коллеги уже показывали.

- Ругались?

- Нет, зачем же. Ждут вас.

16 марта, 6:37

Ну вот как так? Вчера на оформлении с моей папкой носились четыре человека, просили подождать там, подождать тут, что-то важное хотели мне сказать. Я чувствовал себя особенным. Всех строем водили, меня индивидуально.

Потом вдруг - "обмундирование, бегом на улицу, вы кто, номер группы, как не сообщали, быть не может, ждать у курилки".

А потом про меня вдруг забыли. И я стоял у курилки, и ходили офицеры и говорили: «Вы кто?» А потом: «Ну, пойдем, узнаем»

Меня и еще двух потерящек куда-то привели и бросили спать «гденить там, где найдете». Дрыхнуть в казарме это вам не «Сон в летнюю ночь» Вильяма нашего.

И вот шесть утра. Будильник, барабаны, у всех подъем, на всех орут сержанты, а мы трое тоже хотели бы, может, чтоб поорали. Сержанты хотя б знают, где кормят…

Такие дела.

А, смартфон, наверное, забирать особого смысла у меня нет. Тут две розетки на 50 человек. Так что придется его выключать. Ну, если меня не найдут и не переведут в какое-нить другое место.

Армия, блин… Всю жизнь, мать его, мечтал…

17 марта, 19:16

Сборы в монологах и диалогах.

- Товарищи! Тут собрались настоящие мужчины, те, которые выразили желание помочь Родине выполнить возложенные на нас задачи. Поздравляю вас с началом учений! Для нас это - настоящий праздник. Есть, правда, те, кто не захотел к нам присоединиться и прикрылся всякими справками. Мы уже проинформировали о них прокуратуру, пусть разбираются!

____

В столовой:

- Приятного аппетита.

- И вам. Резервист? И как вам в армии?

- Какой-то полный бардак.

- А вы где срочную служили?

- У меня кафедра была. А вы?

- А я сейчас служу. Тут. Уже 15 лет.

- Ой. Не хотел обидеть.

- Да ладно…

____

- Где ваша командирская сумка. Какой вы начальник без сумки? Г*вно, а не начальник!

____

- А если на вас сейчас американцы со спутника смотрят, что они скажут?

- Уржутся и потеряют боеспособность!

18 марта, 17:14

В бане. Развесело-крикливая грудастая тетка с игривым пучком на голове, раздает мыло цвета изысканной белой моли, дешевые водорастворимые нитяные мочалки и полотенца, закупленные еще, наверное, при бровеносце Брежневе. "Полотенца верните, мальчики! Я ж посчитаю!"

Помылся, нахожу тетку, интересуюсь: «Куда кидать использованные мыло и мочалку?»

Нежно обнимает меня за плечо: «Что ты, милай, забирай с собой! Это тебе на всю войну, до самой победы!»

Профит. Вернусь домой, в семью, с новой мочалой…

18 марта, 22:46

Нельзя не отметить, что жизнь у военных проще в некоторых вещах. Сегодня вот работали, и вдруг заглох дизель-генератор. Офицер-"хозяин" машины был вызван на какое-то совещание.

Звоню, сообщаю.

- Заглох? Так пусть солдат дольет дизель и заведет!

- Он залил. А заводить без хозяина не имеет права. Ему нужен приказ.

- Так дай приказ! Че ты мурыжишься? Ты ж все равно старше меня по должности.

Охренеть. Сработало.

20 марта

Двое в очереди в столовой:

- Б****, опять синтетическое пюре со следами тушенки. За**ли, четвертый ужин подряд!

- Ну че ты ноешь, оно из всего - самое съедобное ж.

- Интриги нет, понимаешь? Раньше хоть тут была - интересно, что за говно они подсунут завтра, а сейчас нет.

- Не ори, а то будет тебе интрига. И не одна.

20 марта

- Товарищи офицеры, сегодня на построение на занятия выходим по форме «с противогазом». Всем все ясно?

Разговорчики в строю:

- Надеюсь, у комбрига нет маленького сынишки…

- Чтоб слоники побегали? Да ладно, там сегодня телевидение будет.

- Поверь мне, телевизионщики хуже детей…

Завтрак резервиста