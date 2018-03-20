Макаревич: «Судя по поднявшейся волне говна — работает этот двадцать пятый кадр»

Лидер «Машины времени» узнал, что, оказывается, «назвал россиян злобными дебилами»!

В Фейсбуке музыкант написал, что с утра у него вдруг начал разрываться телефон — журналисты с далекой Родины. «Андрей Вадимович, а вы бы не могли прокомментировать…»

«Поскольку мы с «Машиной» находились в пути из Чикаго в Торонто, я на этом месте их вежливо останавливал и объяснял, что по причине удаленности к комментариям не готов. На десятом звонке призадумался — что случилось-то? Уж не умер кто?

К вечеру добрались до гостиницы, зашел в сеть — вот оно что! Я, оказывается, «назвал россиян злобными дебилами»! Меня осуждают! Отец русской демократии Милонов, титаны рока Скляр и Лоза! И прочие оскорбленные представители русского народа.

А только зря они это — не говорил я такого. А написал я в каком-то комментарии дословно следующее (речь шла о телевидении): «МНЕ КАЖЕТСЯ, ГОСПРОПАГАНДА ИЗОБРЕЛА КАКОЙ-ТО ДВАДЦАТЬ ПЯТЫЙ КАДР, ПРЕВРАЩАЮЩИЙ ЛЮДЕЙ В ЗЛОБНЫХ ДЕБИЛОВ». Есть разница, нет? Хотя судя по поднявшейся волне говна — работает этот двадцать пятый кадр, работает».