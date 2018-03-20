Макаревич: «Судя по поднявшейся волне говна — работает этот двадцать пятый кадр»

.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Речицкая районка опубликовала имена и адреса парней, уклоняющихся от призыва
Митрополит Павел о молитвах за Беларусь к 100-летию БНР: «Мы не хотим политизировать молитву»
Минские власти запретили шествие 25 марта
Лукашенко готов поддержать создание министерства цифровой экономики
Солигорские власти разрешили митинг в День Воли
Еще одно хобби из прошлого Лукашенко
Мэмарыяльная дошка ў гонар абвяшчэньня незалежнасьці БНР. Фотафакт
Лукашенко констатировал, что все нации проходят через испытание «чернухой»
Как театр готовился к визиту Лукашенко: территория по периметру вычищена до блеска
Умер последний на Земле самец северного белого носорога
Задержан Николя Саркози
СК: сбивший пешеходов у ТЦ «Замок» грузовик был неисправен
В Дубае 22-летняя российская модель прыгнула с 6-го этажа отеля
Кардиолог: «После 40 лет женщине надо убрать ночные смены из своей жизни»
Миранда из «Секса в большом городе» претендует на пост губернатора Нью-Йорка
В сеть просочились условия «льготного» кредита на покупку Geely
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Жесть дня. Кого больше любят белорусы – Лукашенко или Путина?
«Обыкновенный грабеж населения будет под прикрытием заботы о безопасности»
Создатель «Новичка» родился в Беларуси, а погиб при странных обстоятельствах
Курьёзы и фальсификации на выборах в России
Вредные советы для Ермошиной, как заманить народ на выборы

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Илларионов: «Путин задумывается об аннексии Беларуси. И это может случиться еще при Лукашенко»
«Калі Алексіевіч выступіць на Дні Волі, свята набудзе яшчэ адно маштабнае вымярэнне»
Две причины, почему ситуация с БелАЭС напрягает все больше
На строительстве Беломорканала погибли десятки тысяч человек. Что там теперь?
«Корчи» и «корыта» продемонстрировали реальные «успехи» белорусской экономики
Кому и какие сигналы посылал Лукашенко из части внутренних войск
«Приходит чиновница Министерства образования в ЖЭС…»
Как живет 370-летняя деревня, в которой осталось три жителя
Мнение: «Больной. Больной маньяк»
Три полезных совета для белорусов, выбирающих итальянскую мебель
«А с «жирными котами» в администрациях и министерствах когда будут разбираться?»
Как Лукашенко хочет изменить Конституцию?
Так сколько же будут платить белорусы за шенгенскую визу: 35 евро или 80?
«У белорусских VIP-чиновников срывает крышу. Ничего не боятся»
Тракторист-оппозиционер рассказал, чем возмущены в глубинке
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Нарадзілася ў Стоўпцах, вучылася ў Парыжы, жыве ў Атаве
Нежные объятия на «Женщине года»
Кортеж автомобилей с белорусскими министрами. Фотофакт
Пятничное меню силовиков из внутренних войск
Папарацци подсмотрели за отдыхом звезды эротических календарей Келли Брук
Как выглядит дорога, которую ремонтировали к приезду Лукашенко, месяц спустя
12 подружек Sports Illustrated Swimsuit
Сара едет. В Перу!
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Комментарии
20.03.2018
Салiдарнасць
Макаревич: «Судя по поднявшейся волне говна — работает этот двадцать пятый кадр»

Лидер «Машины времени» узнал, что, оказывается, «назвал россиян злобными дебилами»!

В Фейсбуке музыкант написал, что с утра у него вдруг начал разрываться телефон — журналисты с далекой Родины. «Андрей Вадимович, а вы бы не могли прокомментировать…»

«Поскольку мы с «Машиной» находились в пути из Чикаго в Торонто, я на этом месте их вежливо останавливал и объяснял, что по причине удаленности к комментариям не готов. На десятом звонке призадумался — что случилось-то? Уж не умер кто?

К вечеру добрались до гостиницы, зашел в сеть — вот оно что! Я, оказывается, «назвал россиян злобными дебилами»! Меня осуждают! Отец русской демократии Милонов, титаны рока Скляр и Лоза! И прочие оскорбленные представители русского народа.

А только зря они это — не говорил я такого. А написал я в каком-то комментарии дословно следующее (речь шла о телевидении): «МНЕ КАЖЕТСЯ, ГОСПРОПАГАНДА ИЗОБРЕЛА КАКОЙ-ТО ДВАДЦАТЬ ПЯТЫЙ КАДР, ПРЕВРАЩАЮЩИЙ ЛЮДЕЙ В ЗЛОБНЫХ ДЕБИЛОВ». Есть разница, нет? Хотя судя по поднявшейся волне говна — работает этот двадцать пятый кадр, работает».

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:42)
Главное
Ворвались в дом, где были дети, распылили газ, сломали мебель
Москва завралась: потрясающий прокол Захаровой
Как во внутренних войсках обнаружили банду
«В военкомат приходят с женами, дети орут. Как бабы! Родина выбрала вас, надо радоваться, это честь!»
Макаревич: «Судя по поднявшейся волне говна — работает этот двадцать пятый кадр»
В Слуцке жестоко избили подростков и сняли драку на видео
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY