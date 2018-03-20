Речицкая районка опубликовала имена и адреса парней, уклоняющихся от призыва

Речицкая районная газета «Дняпровец» опубликовала список молодых людей, уклоняющихся от призыва на военную службу — всего 18 человек.

«Несмотря на всю проводимую информационно-пропагандистскую работу, проведение разъяснительных бесед, неоднократные предупреждения, отдельные призывники и знать не хотят о своих обязанностях перед государством, они знают только свои права. Никакие убеждения о необходимости военной службы до них не доходят, мотивируют тем, что им необходимо зарабатывать. Многое зависит и от воспитания в семье. О чем можно говорить, когда сами родители убеждают призывников в том, что служить не нужно, а работникам военного комиссариата заявляют, чтобы отстали от сына и дали ему возможность работать и смотреть семью… Жителям Речицкого района интересно будет знать фамилии тех, кто пытается пройти службу «заочно», т. е. отсидеться, — пишет районная газета и публикует список полных имен с адресами.

Юрист Сергей Зикрацкий считает, что такие меры воздействия на уклонистов незаконны.

— Если вместе с фамилией идет адрес, то это уже персональные данные, которые составляют тайну и не могут разглашаться, — сказал Зикрацкий.

Главный редактор газеты комментировать ситуацию отказался, его секретарь сказала, что «это [т.е. текст] нам прислали».