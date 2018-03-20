В Слуцке жестоко избили подростков и сняли драку на видео

.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Речицкая районка опубликовала имена и адреса парней, уклоняющихся от призыва
Митрополит Павел о молитвах за Беларусь к 100-летию БНР: «Мы не хотим политизировать молитву»
Минские власти запретили шествие 25 марта
Лукашенко готов поддержать создание министерства цифровой экономики
Солигорские власти разрешили митинг в День Воли
Еще одно хобби из прошлого Лукашенко
Мэмарыяльная дошка ў гонар абвяшчэньня незалежнасьці БНР. Фотафакт
Лукашенко констатировал, что все нации проходят через испытание «чернухой»
Как театр готовился к визиту Лукашенко: территория по периметру вычищена до блеска
Умер последний на Земле самец северного белого носорога
Задержан Николя Саркози
СК: сбивший пешеходов у ТЦ «Замок» грузовик был неисправен
В Дубае 22-летняя российская модель прыгнула с 6-го этажа отеля
Кардиолог: «После 40 лет женщине надо убрать ночные смены из своей жизни»
Миранда из «Секса в большом городе» претендует на пост губернатора Нью-Йорка
В сеть просочились условия «льготного» кредита на покупку Geely
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Жесть дня. Кого больше любят белорусы – Лукашенко или Путина?
«Обыкновенный грабеж населения будет под прикрытием заботы о безопасности»
Создатель «Новичка» родился в Беларуси, а погиб при странных обстоятельствах
Курьёзы и фальсификации на выборах в России
Вредные советы для Ермошиной, как заманить народ на выборы

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Илларионов: «Путин задумывается об аннексии Беларуси. И это может случиться еще при Лукашенко»
«Калі Алексіевіч выступіць на Дні Волі, свята набудзе яшчэ адно маштабнае вымярэнне»
Две причины, почему ситуация с БелАЭС напрягает все больше
На строительстве Беломорканала погибли десятки тысяч человек. Что там теперь?
«Корчи» и «корыта» продемонстрировали реальные «успехи» белорусской экономики
Кому и какие сигналы посылал Лукашенко из части внутренних войск
«Приходит чиновница Министерства образования в ЖЭС…»
Как живет 370-летняя деревня, в которой осталось три жителя
Мнение: «Больной. Больной маньяк»
Три полезных совета для белорусов, выбирающих итальянскую мебель
«А с «жирными котами» в администрациях и министерствах когда будут разбираться?»
Как Лукашенко хочет изменить Конституцию?
Так сколько же будут платить белорусы за шенгенскую визу: 35 евро или 80?
«У белорусских VIP-чиновников срывает крышу. Ничего не боятся»
Тракторист-оппозиционер рассказал, чем возмущены в глубинке
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Нарадзілася ў Стоўпцах, вучылася ў Парыжы, жыве ў Атаве
Нежные объятия на «Женщине года»
Кортеж автомобилей с белорусскими министрами. Фотофакт
Пятничное меню силовиков из внутренних войск
Папарацци подсмотрели за отдыхом звезды эротических календарей Келли Брук
Как выглядит дорога, которую ремонтировали к приезду Лукашенко, месяц спустя
12 подружек Sports Illustrated Swimsuit
Сара едет. В Перу!
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Скандалы
20.03.2018
kurjer.info
В Слуцке жестоко избили подростков и сняли драку на видео

В центре Слуцка на горке за ГДК трёх подростков жестоко избили и всё это сняли на видео. Пострадавшие попали в больницу.

Скриншот видео

В распоряжение «Кур'ера» попала запись этого происшествия.

Источники «Кур'ера», которые пожелали остаться анонимными, рассказали предысторию этой съёмки.

В одной из слуцких деревень девушка попросила 15-летнего парня-соседа поговорить с молодым человеком, который надоел ей сообщениями в соцсетях и телефонными звонками.

Во время очередного звонка она дала юноше трубку, и двое парней договорились встретиться в городе и просто поговорить.

В субботу, 10 марта, юноша из деревни решил со своими братьями сходить в слуцкую пиццерию, погулять по городу и заодно поговорить с надоедливым ухажёром своей соседки.

Он попросил братьев подождать недалеко, возле беседки, а сам пошёл на разговор.

Но разговора не было. Вместо одного парня их ждали примерно 20 юношей, возможно, среди них были и совершеннолетние.

Всё закончилось избиением и госпитализацией трёх школьников.

40-секундная сцена избиения. Женщина, ставшая свидетельницей происшествия, увидела, что толпа юношей бьёт трёх школьников. Она кричала, что вызовет милицию. Подростки игнорировали замечание. В конце видео, когда избитые уже лежали на снегу, слышно, как один из толпы произносит: «Слышишь, тётка свалила».

Общий список травм, полученных подростками:

сотрясение мозга,

отёчность гортани,

повреждение хряща уха,

множественные гематомы и шишки,

смещение челюсти,

выбиты зубы,

ушибы внутренних органов.

Одного из юношей уже выписали из больницы, второго должны выписать сегодня-завтра, третий ещё находится под наблюдением врачей.

Родственники пострадавших обратились в милицию.

Пострадавшие подростки: «Когда били, было страшно»

Александр и Антон (имена изменены – прим kurjer.info) — пострадавшие в драке за ГДК — рассказали «Кур'еру» свою версию произошедшего.

16-летний Константин и 15-летний Александр приехали на большие выходные (8−11 марта) к своему родственнику 14-летнему Антону. Он живёт в одной из деревень Слуцкого района.

В пятницу, 9 марта, ребята пошли гулять с подругами. Одна из них, Диана, рассказала про надоедливого парня Андрея, который звонит ей с разных номеров и пишет с разных страниц во «ВКонтакте». Она попросила Антона поговорить с ним, чтобы он больше ей не надоедал. Парни созвонились, позже списались в соцсети и договорились о встрече 10 марта.

10 марта в 9 часов утра на попутке ребята приехали в Слуцк с двумя девчонками, чтобы погулять по городу, сходить в слуцкую пиццерию и позже встретиться с Андреем. Дианы с ними не было.

Андрей назначил встречу на 13 часов дня на мосту возле ЗАГСа. Когда ребята пришли туда, они увидели 20−25 парней старше их — Андрей, надоедливый «ухажёр» Дианы, был среди них.

Александр вспоминает:

«Мы пошли за ДК. Всю дорогу они пихали в спину и говорили: «Давайте, идите!» Мы испугались, конечно, думали, что это будет просто разговор между Андреем и Антоном».

Школьники говорят, что они не были настроены на драку, потому что никогда в них не участвовали.

Когда пришли на горку за ГДК, старшие из компании сказали: «Раздевайтесь, сейчас будем драться». Вышли трое парней посильнее и выше и встали напротив Александра, Константина и Антона. Избиение длилось около минуты, но по ощущениям Антона их били около 10 минут. Кто-то снимал происходящее на видео, кто-то кричал: «Давай, давай! Бей ещё!».

«Когда били, было страшно. Не знал, куда будут бить, — рассказывает Антон. — Сейчас я в больнице. Чувствую себя лучше, но до сих пор болит голова и живот».

Во время избиения Антон потерял сознание.

По словам Александра, всего их избивали пять-шесть человек. Особенно досталось Константину и Антону, которых били кулаками и ногами сразу несколько человек.

Андрей, из-за «ухажёрства» которого всё началось, в драке не участвовал.

Хулиганов спугнула женщина, которая увидела потасовку и крикнула, что вызовет милицию. Школьники поднялись с земли и пошли на ближайшую лавку, чтобы прийти в себя. К ним подошли две подруги, с которыми они приехали в Слуцк. Всё это время они ждали неподалёку, но не видели драку.

Несмотря на травмы и то, что Антона после избиения рвало кровью, ребята не хотели ничего рассказывать родителям. Они боялись, что дело дойдёт до милиции и их изобьют ещё больше.

Потом сестра Александра всё же написала заявление в милицию. После этого ребятам посыпались угрозы в социальных сетях: «Больше в Слуцк не приезжайте — плохо будет».

Их госпитализировали в травматологическое отделение Слуцкой больницы, сняли побои и обследовали. Константина и Александра уже выписали, а Антона выпишут в ближайшие дни. По его словам, к нему приходил один из тех, кто его бил, и просил забрать заявление.

Антон в коридоре Слуцкой больницы

— Он сказал, что так будет лучше и для нас, и для них. Я ему ничего не ответил, — сказал юноша.

Александр считает, что с ними поступили подло. Сейчас школьники опасаются мести ребят. У них были даже мысли, чтобы переехать жить в другой город.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 3 (оценок:3)
Главное
Ворвались в дом, где были дети, распылили газ, сломали мебель
Москва завралась: потрясающий прокол Захаровой
Как во внутренних войсках обнаружили банду
«В военкомат приходят с женами, дети орут. Как бабы! Родина выбрала вас, надо радоваться, это честь!»
Макаревич: «Судя по поднявшейся волне говна — работает этот двадцать пятый кадр»
В Слуцке жестоко избили подростков и сняли драку на видео
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY