В Слуцке жестоко избили подростков и сняли драку на видео

В центре Слуцка на горке за ГДК трёх подростков жестоко избили и всё это сняли на видео. Пострадавшие попали в больницу.

Скриншот видео

В распоряжение «Кур'ера» попала запись этого происшествия.

Источники «Кур'ера», которые пожелали остаться анонимными, рассказали предысторию этой съёмки.

В одной из слуцких деревень девушка попросила 15-летнего парня-соседа поговорить с молодым человеком, который надоел ей сообщениями в соцсетях и телефонными звонками.

Во время очередного звонка она дала юноше трубку, и двое парней договорились встретиться в городе и просто поговорить.

В субботу, 10 марта, юноша из деревни решил со своими братьями сходить в слуцкую пиццерию, погулять по городу и заодно поговорить с надоедливым ухажёром своей соседки.

Он попросил братьев подождать недалеко, возле беседки, а сам пошёл на разговор.

Но разговора не было. Вместо одного парня их ждали примерно 20 юношей, возможно, среди них были и совершеннолетние.

Всё закончилось избиением и госпитализацией трёх школьников.

40-секундная сцена избиения. Женщина, ставшая свидетельницей происшествия, увидела, что толпа юношей бьёт трёх школьников. Она кричала, что вызовет милицию. Подростки игнорировали замечание. В конце видео, когда избитые уже лежали на снегу, слышно, как один из толпы произносит: «Слышишь, тётка свалила».

Общий список травм, полученных подростками:

сотрясение мозга,

отёчность гортани,

повреждение хряща уха,

множественные гематомы и шишки,

смещение челюсти,

выбиты зубы,

ушибы внутренних органов.

Одного из юношей уже выписали из больницы, второго должны выписать сегодня-завтра, третий ещё находится под наблюдением врачей.

Родственники пострадавших обратились в милицию.

Пострадавшие подростки: «Когда били, было страшно»

Александр и Антон (имена изменены – прим kurjer.info) — пострадавшие в драке за ГДК — рассказали «Кур'еру» свою версию произошедшего.

16-летний Константин и 15-летний Александр приехали на большие выходные (8−11 марта) к своему родственнику 14-летнему Антону. Он живёт в одной из деревень Слуцкого района.

В пятницу, 9 марта, ребята пошли гулять с подругами. Одна из них, Диана, рассказала про надоедливого парня Андрея, который звонит ей с разных номеров и пишет с разных страниц во «ВКонтакте». Она попросила Антона поговорить с ним, чтобы он больше ей не надоедал. Парни созвонились, позже списались в соцсети и договорились о встрече 10 марта.

10 марта в 9 часов утра на попутке ребята приехали в Слуцк с двумя девчонками, чтобы погулять по городу, сходить в слуцкую пиццерию и позже встретиться с Андреем. Дианы с ними не было.

Андрей назначил встречу на 13 часов дня на мосту возле ЗАГСа. Когда ребята пришли туда, они увидели 20−25 парней старше их — Андрей, надоедливый «ухажёр» Дианы, был среди них.

Александр вспоминает:

«Мы пошли за ДК. Всю дорогу они пихали в спину и говорили: «Давайте, идите!» Мы испугались, конечно, думали, что это будет просто разговор между Андреем и Антоном».

Школьники говорят, что они не были настроены на драку, потому что никогда в них не участвовали.

Когда пришли на горку за ГДК, старшие из компании сказали: «Раздевайтесь, сейчас будем драться». Вышли трое парней посильнее и выше и встали напротив Александра, Константина и Антона. Избиение длилось около минуты, но по ощущениям Антона их били около 10 минут. Кто-то снимал происходящее на видео, кто-то кричал: «Давай, давай! Бей ещё!».

«Когда били, было страшно. Не знал, куда будут бить, — рассказывает Антон. — Сейчас я в больнице. Чувствую себя лучше, но до сих пор болит голова и живот».

Во время избиения Антон потерял сознание.

По словам Александра, всего их избивали пять-шесть человек. Особенно досталось Константину и Антону, которых били кулаками и ногами сразу несколько человек.

Андрей, из-за «ухажёрства» которого всё началось, в драке не участвовал.

Хулиганов спугнула женщина, которая увидела потасовку и крикнула, что вызовет милицию. Школьники поднялись с земли и пошли на ближайшую лавку, чтобы прийти в себя. К ним подошли две подруги, с которыми они приехали в Слуцк. Всё это время они ждали неподалёку, но не видели драку.

Несмотря на травмы и то, что Антона после избиения рвало кровью, ребята не хотели ничего рассказывать родителям. Они боялись, что дело дойдёт до милиции и их изобьют ещё больше.

Потом сестра Александра всё же написала заявление в милицию. После этого ребятам посыпались угрозы в социальных сетях: «Больше в Слуцк не приезжайте — плохо будет».

Их госпитализировали в травматологическое отделение Слуцкой больницы, сняли побои и обследовали. Константина и Александра уже выписали, а Антона выпишут в ближайшие дни. По его словам, к нему приходил один из тех, кто его бил, и просил забрать заявление.

Антон в коридоре Слуцкой больницы

— Он сказал, что так будет лучше и для нас, и для них. Я ему ничего не ответил, — сказал юноша.

Александр считает, что с ними поступили подло. Сейчас школьники опасаются мести ребят. У них были даже мысли, чтобы переехать жить в другой город.