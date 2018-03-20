В Слуцке жестоко избили подростков и сняли драку на видео

В центре Слуцка на горке за ГДК трёх подростков жестоко избили и всё это сняли на видео. Пострадавшие попали в больницу.
Скриншот видео
В распоряжение «Кур'ера» попала запись этого происшествия.
Источники «Кур'ера», которые пожелали остаться анонимными, рассказали предысторию этой съёмки.
В одной из слуцких деревень девушка попросила 15-летнего парня-соседа поговорить с молодым человеком, который надоел ей сообщениями в соцсетях и телефонными звонками.
Во время очередного звонка она дала юноше трубку, и двое парней договорились встретиться в городе и просто поговорить.
В субботу, 10 марта, юноша из деревни решил со своими братьями сходить в слуцкую пиццерию, погулять по городу и заодно поговорить с надоедливым ухажёром своей соседки.
Он попросил братьев подождать недалеко, возле беседки, а сам пошёл на разговор.
Но разговора не было. Вместо одного парня их ждали примерно 20 юношей, возможно, среди них были и совершеннолетние.
Всё закончилось избиением и госпитализацией трёх школьников.
40-секундная сцена избиения. Женщина, ставшая свидетельницей происшествия, увидела, что толпа юношей бьёт трёх школьников. Она кричала, что вызовет милицию. Подростки игнорировали замечание. В конце видео, когда избитые уже лежали на снегу, слышно, как один из толпы произносит: «Слышишь, тётка свалила».
Общий список травм, полученных подростками:
сотрясение мозга,
отёчность гортани,
повреждение хряща уха,
множественные гематомы и шишки,
смещение челюсти,
выбиты зубы,
ушибы внутренних органов.
Одного из юношей уже выписали из больницы, второго должны выписать сегодня-завтра, третий ещё находится под наблюдением врачей.
Родственники пострадавших обратились в милицию.
Пострадавшие подростки: «Когда били, было страшно»
Александр и Антон (имена изменены – прим kurjer.info) — пострадавшие в драке за ГДК — рассказали «Кур'еру» свою версию произошедшего.
16-летний Константин и 15-летний Александр приехали на большие выходные (8−11 марта) к своему родственнику 14-летнему Антону. Он живёт в одной из деревень Слуцкого района.
В пятницу, 9 марта, ребята пошли гулять с подругами. Одна из них, Диана, рассказала про надоедливого парня Андрея, который звонит ей с разных номеров и пишет с разных страниц во «ВКонтакте». Она попросила Антона поговорить с ним, чтобы он больше ей не надоедал. Парни созвонились, позже списались в соцсети и договорились о встрече 10 марта.
10 марта в 9 часов утра на попутке ребята приехали в Слуцк с двумя девчонками, чтобы погулять по городу, сходить в слуцкую пиццерию и позже встретиться с Андреем. Дианы с ними не было.
Андрей назначил встречу на 13 часов дня на мосту возле ЗАГСа. Когда ребята пришли туда, они увидели 20−25 парней старше их — Андрей, надоедливый «ухажёр» Дианы, был среди них.
Александр вспоминает:
«Мы пошли за ДК. Всю дорогу они пихали в спину и говорили: «Давайте, идите!» Мы испугались, конечно, думали, что это будет просто разговор между Андреем и Антоном».
Школьники говорят, что они не были настроены на драку, потому что никогда в них не участвовали.
Когда пришли на горку за ГДК, старшие из компании сказали: «Раздевайтесь, сейчас будем драться». Вышли трое парней посильнее и выше и встали напротив Александра, Константина и Антона. Избиение длилось около минуты, но по ощущениям Антона их били около 10 минут. Кто-то снимал происходящее на видео, кто-то кричал: «Давай, давай! Бей ещё!».
«Когда били, было страшно. Не знал, куда будут бить, — рассказывает Антон. — Сейчас я в больнице. Чувствую себя лучше, но до сих пор болит голова и живот».
Во время избиения Антон потерял сознание.
По словам Александра, всего их избивали пять-шесть человек. Особенно досталось Константину и Антону, которых били кулаками и ногами сразу несколько человек.
Андрей, из-за «ухажёрства» которого всё началось, в драке не участвовал.
Хулиганов спугнула женщина, которая увидела потасовку и крикнула, что вызовет милицию. Школьники поднялись с земли и пошли на ближайшую лавку, чтобы прийти в себя. К ним подошли две подруги, с которыми они приехали в Слуцк. Всё это время они ждали неподалёку, но не видели драку.
Несмотря на травмы и то, что Антона после избиения рвало кровью, ребята не хотели ничего рассказывать родителям. Они боялись, что дело дойдёт до милиции и их изобьют ещё больше.
Потом сестра Александра всё же написала заявление в милицию. После этого ребятам посыпались угрозы в социальных сетях: «Больше в Слуцк не приезжайте — плохо будет».
Их госпитализировали в травматологическое отделение Слуцкой больницы, сняли побои и обследовали. Константина и Александра уже выписали, а Антона выпишут в ближайшие дни. По его словам, к нему приходил один из тех, кто его бил, и просил забрать заявление.
Антон в коридоре Слуцкой больницы
— Он сказал, что так будет лучше и для нас, и для них. Я ему ничего не ответил, — сказал юноша.
Александр считает, что с ними поступили подло. Сейчас школьники опасаются мести ребят. У них были даже мысли, чтобы переехать жить в другой город.