Реплика: «Десяток-другой Geely Atlas найдут своих наездников»

Как форумчане отреагировали на слова Лукашенко о том, что в Беларуси может появиться министерство цифровой экономики.

Предлагаем 7 избранных цитат с открытой дискуссионной площадки talks.by.

«Ну все... капец, ОНИ создадут министерство цифровой экономики! Да вы с колхозами и МТЗ управиться не можете!»

«В полку чинушей прибыло! Десяток-другой «Джили Атлас» найдут своих наездников. Белорусы готовы кормить дармоедов».

«Министерство они создадут. Они это умеют. Это факт. А с экономикой - сильно сомневаюсь.

«Мне кажется слово «виртуальная» больше подходит этой экономике».

«Надо еще Министерство виртуальной промышленности и Комитет альтернативной математики, без них никак».

«И так министерств больше, чем в любой другой стране. Так еще одно добавится. А не создать ли тогда еще министерства:

-цифрового сельского хозяйства.

-цифрового строительства.

-цифровой обороны.

-цифрового МВД.

-цифрового...»