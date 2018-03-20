Реплика: «Десяток-другой Geely Atlas найдут своих наездников»

Как форумчане отреагировали на слова Лукашенко о том, что в Беларуси может появиться министерство цифровой экономики.
Предлагаем 7 избранных цитат с открытой дискуссионной площадки talks.by.
«Ну все... капец, ОНИ создадут министерство цифровой экономики! Да вы с колхозами и МТЗ управиться не можете!»
«В полку чинушей прибыло! Десяток-другой «Джили Атлас» найдут своих наездников. Белорусы готовы кормить дармоедов».
«Министерство они создадут. Они это умеют. Это факт. А с экономикой - сильно сомневаюсь.
«Мне кажется слово «виртуальная» больше подходит этой экономике».
«Надо еще Министерство виртуальной промышленности и Комитет альтернативной математики, без них никак».
«И так министерств больше, чем в любой другой стране. Так еще одно добавится. А не создать ли тогда еще министерства:
-цифрового сельского хозяйства.
-цифрового строительства.
-цифровой обороны.
-цифрового МВД.
-цифрового...»