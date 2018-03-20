Лукашенко готов поддержать создание министерства цифровой экономики
Глава государства рассказал творческой молодежи, что такие предложения ему поступают.
— Скорее всего, я такое решение поддержу, — отметил он, сообщает БЕЛТА.
Разработку декрета о цифровой экономике он назвал примером творческого подхода в своей работе. И подчеркнул, что по прошествии короткого времени становится понятно — попали в точку, за этим будущее:
— Такой элемент творческого риска у политика должен присутствовать всегда.
По информации TUT.BY, речь идет о создании нового министерства на базе Министерства связи и информатизации, а не Министерства экономики.
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