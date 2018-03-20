Лукашенко готов поддержать создание министерства цифровой экономики

Глава государства рассказал творческой молодежи, что такие предложения ему поступают.

— Скорее всего, я такое решение поддержу, — отметил он, сообщает БЕЛТА.

Разработку декрета о цифровой экономике он назвал примером творческого подхода в своей работе. И подчеркнул, что по прошествии короткого времени становится понятно — попали в точку, за этим будущее:

— Такой элемент творческого риска у политика должен присутствовать всегда.

По информации TUT.BY, речь идет о создании нового министерства на базе Министерства связи и информатизации, а не Министерства экономики.

Реплика: «Десяток-другой Geely Atlas найдут своих наездников»