Мнение дня: «Кто удобен, у кого характер хороший, пусть он и бездарь, — такие получают деньги»

Известный сценарист Андрей Курейчик не верит, что по чьей-то указке можно зажечь звезду.

— Понимаю, что в искусстве и шоу-бизнесе пришло время менеджеров и продюсеров, которые зажигают звезды. Но государственные структуры тоже не должны оставаться в стороне. Министерствам культуры, информации и образования, а также телевидению, радио, печатным изданиям надо еще активней подключаться к поиску и раскрутке молодых талантов, — заявил во вторник Александр Лукашенко на встрече с творческой молодежью в Белорусском государственном молодежном театре.

Известный драматург и режиссер Андрей Курейчик в экспресс-комментарии «Салiдарнасцi» прокомментировал требование главы государства к госорганам подключиться к раскрутке молодых талантов.

— Я понимаю благие намерения. Действительно, как ни крути, культура и искусство строятся на талантливых людях. На молодых, и не молодых. В принципе, на поддержке таланта как такового. И когда мы говорим о трате государственных средств в культуре, хотелось бы, чтобы они шли в первую очередь на талантливых людей, а не на какой-то бизнес-проект, — подчекнул собеседник.

В качестве примера он привел пример из знакомой ему сферы — кинематографа. По его мнению, деньги, выделяемые «Беларусьфильму», тратятся не на таланты, а на провальные коммерческие блокбастеры.

— Деньги уходят в никуда, а талантливые люди как ходили со своими идеями, не имея возможности снять кино, так и ходят до сих пор.

Андрей Курейчик говорит, что было бы приятно, если бы молодым режиссерам и сценаристам дали деньги на реализацию их идей:

— Но пока этого не было ни от продюссеров, ни от государства. Слова красивые, а реальных действий в своей сфере я не вижу.

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Собеседник сомневается в эффективности поиска талантов административными методами:

— Я не верю в то, что по чьей-то указке можно зажечь звезду. Мы прекрасно понимаем, что талант — это такая природная история. Он может возникнуть где угодно и развиваться какими-то своими путями. Мне кажется, что у государства, как и везде, должна быть адекватная система доступа талантливых людей к ресурсам, где это необходимо. К государственным ресурсам в том числе. Ведь кино — очень дорогое искусство.

Допустим, есть молодой талантливый режиссер, и он не может из своего кармана взять 100 тысяч долларов на свой кинодебют. Во всем мире, в той же Франции, России или Скандинавии, ему может в какой-то степени оказать поддержку государство.

По мнению режиссера, часто барьером на пути к господдержке становится личное восприятие чиновником молодого таланта:

— У нас проблема в том, что талантливый человек не может пробиться из-за того, что чиновник видит: человек талантливый, но у него «неправильные» политические взгляды. И человеку не дают денег. Или он неудобен, у него характер сложный — такому человеку не дают денег. А те, кто удобен, у кого характер хороший, пусть он и бездарь, — такие получают деньги. Вот так у нас устроено.