Еще одно хобби из прошлого Лукашенко

О нем, как о других, широкая общественность еще не слышала.

Александр Лукашенко, отвечая на вопросы творческой молодежи в Белорусском государственном молодежном театре, рассказал о своих любимых видах искусства, сообщает БЕЛТА. Это кино и музыка. Кроме того, теперь мы знаем, что в свое время он занимался фотографией.

Напомним, Лукашенко умеет играть на баяне, а также недавно в очередной раз говорил, что в юности очень любил футбол: болел за этот вид спорта и стремился играть в него.

В Байнете, узнав про фото-хобби президента, шутят: «Талантлив во всем!», а также напоминают, что фотографией также увлекается Зенон Позняк.