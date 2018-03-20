Лукашенко констатировал, что все нации проходят через испытание «чернухой»

Дал «цу» по раскрутке молодых талантов и рассказал, что такое успех.

Во вторник Александр Лукашенко встречается с творческой молодежью в Белорусском государственном молодежном театре, который находится на улице Козлова.

- Понимаю, что в искусстве и шоу-бизнесе пришло время менеджеров и продюсеров, которые зажигают звезды. Но государственные структуры тоже не должны оставаться в стороне. Министерствам культуры, информации и образования, а также телевидению, радио, печатным изданиям надо еще активней подключаться к поиску и раскрутке молодых талантов, - подчеркнул глава государства, сообщает БЕЛТА.

Также он отметил, что создавая новое государство, в Беларуси старались сохранить лучшее культурное наследие эпохи, чтобы детей воспитать на красивых примерах истинного искусства:

- Чтобы, выбирая творческую профессию, они понимали: успех - это не только лавры, овации, популярность, но и большая социальная ответственность. А сегодня именно от того, как сложится ваша творческая судьба, зависит будущее страны.

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О хитах

Лукашенко констатировал, что в современном обществе популярны или, по крайней мере, набирают много просмотров «хиты».

- Даже мне неудобно некоторые вещи здесь повторять в этой аудитории, то, что мы видим особенно в интернете. К сожалению, вот так мы буквально за двадцать с лишним лет перевернули все общество, и считали, что это лучше, это свобода. Вот получили результат. Поэтому для меня очень ценно ваше творчество, оно не такое.

И подытожил, что все государства и нации периодически проходят через испытание так называемой чернухой:

- Термин некрасивый, но такова его суть. Как это работает, вы в полной мере ощутили на себе и в начале 90-х годов прошлого века, и сейчас по отдельным направлениям, к сожалению, лучше не стало. И именно с этой примитивной «культуры» начался распад сильного государства.

О культурном наследии эпохи

Лукашенко отметил, что пропаганда безнравственности, искажение истории, нецензурная лексика, излишний натурализм сцен жесткости и насилия в литературе, кино и драматургии не были изобретением того времени. В Беларуси, по его словам, люди сами чуть не стали свидетелями того, как презрение к прошлому, отрицание настоящего и неверие в будущее приводят к самоуничтожению нации.

- Были потеряны идеалы, чувство собственного достоинства, вера в себя, а с ними - сила, независимость, безопасность страны, как внутренняя, так и внешняя.

Чтобы переломить эту ситуацию, в Беларуси сделали все для того, чтобы сохранить лучшее культурное наследие эпохи и воспитать на нем новые поколения.

О возвышении статуса городов и сел, где родились известные деятели искусства

- Надо поднимать национальное достояние, вспоминать те великие имена. Главное - вспомнить о своем достоянии не только на словах, но и на деле. От министерств культуры, информации, образования, а также средств массовой информации я жду конкретных программ действий, которые поставят точку в этой теме, и больше не придется объяснять, как это важно для нас же самих - любить свой народ и свою страну. Как говорится, счастлив тот, кто нашел сокровища в себе.

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- Я в этом никакого страха не вижу, особенно если это русский человек или украинец. Это, конечно, популярное, красивое телешоу, и представить Беларусь достойно на нем важно. У нас же превратили его в событие века, а тем временем наши артисты оперы и балета, музыканты-виртуозы, народные коллективы блистают на лучших мировых сценах. Зарубежная публика их знает и ценит. Но какие имена широко известны в нашей стране? И что мы сделали для этого?

А ведь в Беларуси любят классическое искусство, отметил Лукашенко, проводимые в стране международные театральные форумы, фестивали звезд мировой оперы, балета, джазовые концерты проходят с аншлагами.

О наших за границей

- Одаренные люди должны быть известны и востребованы прежде всего на своей земле. И если сами о себе не позаботимся, никто другой это не сделает. Желающих покритиковать нас достаточно и за пределами страны. Оставим им эту забаву. Себя начнем больше уважать, своих – ценить. И дня не хватит, если станем вспоминать всех гениальных людей, которых подарила миру Беларусь. Славу многих из них делят с нами европейские и заокеанские страны. Но главное, что истоки мастерства этих великих личностей здесь. Это она - наша родная земля - вдохновляет и дает силы.

Да, наши блистают за границей, и мы, вроде бы, не всех их знаем. Но надо понимать, что, если бы они не зажглись здесь, они бы там не блестели и не блистали. Поэтому не надо забывать вот эту связь. Не плохо, что они там блистают, плохо, что мы их узнаем оттуда, а не здесь сначала.

В то же время Лукашенко отметил, что белорусские артисты должны быть известны и за рубежом:

- Это лицо нашей страны, нашей Родины, нашей Беларуси. Оно должно быть красивым. А красивым его можете сделать только вы. Я верю, что благодаря вашим поискам и успехам Беларусь перестанет быть в современной культуре terra incognita.