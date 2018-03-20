Как театр готовился к визиту Лукашенко: территория по периметру вычищена до блеска

Глава Беларуси во вторник проводит встречу с творческой молодежью в Белорусском государственном молодежном театре, который находится в Минске на улице Козлова.

К визиту Александра Лукашенко в театре готовились давно. Как рассказал «Салiдарнасцi» один из работников учреждения, на протяжении месяца в здании появлялись сотрудники спецслужб, проверяя помещения. Накануне вся территория театра по периметру была вычищена до блеска, а артистам сказали 20 марта не появляться утром на работе.

Отметим, что глава государства прибыл в тот самый театр, где работает одна из избитых омоновцами в новогоднюю ночь актриса.

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