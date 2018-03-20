Как Филипенко и Вергейчик поспорили, кто «в жопе»

Месть – это блюдо, которое нужно подавать холодным. Как это правило работает, продемонстрировал белорусский футболист Егор Филипенко.

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Осенью 2017-го сборная Беларуси в отборочном турнире чемпионата мира потерпела разгромное поражение от Швеции – 0:4. Филипенко, тогда капитан нашей команды, прокомментировал это так:

— Мы в полной жопе. Опозорились, и нет нам никакого оправдания.

Это выражение не понравилось директору солигорского «Шахтера» Юрию Вергейчику, который в интервью «Прессболу» заявил:

«Будь я на месте Филипенко, слово «мы» заменил бы словом «я». Для Егора так правильно. Не надо говорить за всех — на себя сначала следует посмотреть».

Филипенко тогда не стал спешить с ответом. И, похоже, правильно сделал.

«Шахтер» же сначала провалил концовку чемпионата: лидируя за два тура до финиша, горняки умудрились упустить не только золотые, но и серебряные медали. После этого солигорский клуб приобрел в межсезонье ряд новых игроков и нацелился для начала на Кубок Беларуси. Тем более, что в четвертьфинале этого турнира бронзовому призеру противостоял скромный могилевский «Днепр», в 2017-м до последнего боровшийся за выживание в элите.

Первый матч на своем поле «Шахтер» выиграл – 3:1. А вот в ответном случилось страшное: фаворит потерпел поражение со счетом 0:2 и вылетел из Кубка. Главный тренер «горняков» поляк Марек Зуб на пресс-конференции растерянно сказал: «Мне не хватает знаний русского языка, чтобы описать, во что сегодня играла наша команда».

И тут пробил час Филипенко. Защитнику, ныне играющему в чемпионате Израиля, «Трибуна» напомнила о словах Вергейчика. Егор за словом в карман не полез:

– Пользуясь случаем, поздравляю Юрия Васильевича с выходом в полуфинал Кубка :). Он долгое время занимает пост директора великого и могучего футбольного клуба «Шахтер». Эта команда каждый год представляет нашу страну в еврокубках. Считаю, уровень белорусского футбола показывает в том числе выступление наших команд в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Что в еврокубках каждый год показывает «Шахтер»? Если это не жопа, подскажите мне другую формулировку. Наверное, это слово будет где-то рядом, поэтому, Юрий Васильевич, не я, а мы все, кто тем или иным образом причастен к нашему футболу.

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