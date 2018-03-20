Байнет: «Видимо, в электричке коньяк подавать будут»

«Салідарнасць» собрала реакцию на новость о подорожании проезда в электричках и междугородних поездах.

С 20 марта в Беларуси подорожал проезд в поездах городских линий (2-6% в зависимости от тарифного пояса) и региональных линий экономкласса (24%). Кроме того, с 1 апреля подорожает проезд в поездах региональных линий бизнес-класса (24%) и межрегиональных линий (32%).

Как сообщает сайт Белорусской железной дороги, последний раз тарифы на проезд железнодорожным транспортом в Беларуси повышались 26 декабря 2015-го.

Новость о подорожании проезда ожидаемо не вызвала восторга у белорусов. Предлагаем краткий обзор мнений.

«Видимо, в электричке коньяк подавать будут», — иронизирует один из участников обсуждения на дискуссионной площадке talks.by.

Другому форумчанину явно не до иронии: «В Беларуси только и могут, как цены поднимать! Ну нет слов! И на все есть обоснование».

«Маршрутчиков прижали. Можно повышать. Впереди Пасха, Радуница и майские... Поедет народ», — нашел объяснение происходящему еще один пользователь.

Увидели «маршруточный» след в подорожании поездов и читатели Onliner.by: ««Нерегулярщиков» прижали. Чего не повышать перед майскими праздниками?»

«Усё для народа — усё для людзей! Зарплаты и пенсии поднять, конечно же, не догадались — а стоимость проезда моментально догадались!»

«Они или чокнутые, или бесстрашные. Народу есть нечего, 300 рублей — это вообще копейки стали с этими повышениями», — возмущаются читатели «Нашай Нівы».

Звучат и голоса в пользу увеличения тарифов на поезд: «Тарифы на самом деле до смешного низкие (после повышения, чуть менее), повышать нужно на 30-40 процентов минимум!»