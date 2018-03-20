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20.03.2018
Умер последний на Земле самец северного белого носорога

Носорогу по имени Судан было 45 лет - для этого вида это глубокая старость.

Последняя мужская особь белого носорога из североафриканской популяции усыплена в Кении после продолжительной болезни. На планете осталось лишь две самки этого подвида крупных млекопитающих, которые по размерам уступают только слонам.

Носорог по кличке Судан давно страдал от заболеваний, сопутствующих его преклонному возрасту. Кенийский заповедник Ол Педжета совместно с чешским зоопарком Двур Кралове выпустил официальное заявление о его смерти - в Чехии носорог содержался до 2009 года. Биологи отметили, что своей силой и достоинством Судан завоевал сердца тысяч людей.

Животное было подвергнуто эвтаназии после резкого ухудшения здоровья: носорог уже не мог стоять, его мышцы и кости разрушались, через кожные трещины на задней правой ноге проникла инфекция, вызвавшая сильное воспаление.

Дочь и внучка носорога Судана также живут в кенийском заповеднике. Надежды на сохранение этого подвида на Земле теперь связаны с технологиями оплодотворения в пробирке.

 

 
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